婦人與黑狗被撞卡車底 全身20多處骨折雖奇蹟救回卻失憶

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣44歲陳姓女子1月初被休旅車撞上壓在車底，被送到衛福部彰化醫院急診時全身胸骨、肋骨、骨盆20多處嚴重骨折，生命垂危，經過4次重大手術才將她從鬼門關搶回來，不過她對車禍發生當下過程完全全「斷片」，出現解離性失憶。

家住竹塘鄉的陳女1月2日和朋友到埔鹽鄉聚餐時，她為了協助朋友的小黑狗小便，帶狗在路邊蹲下，沒想到後方休旅車突然起步撞上，陳女與小黑狗都被捲入車底輾壓，小黑狗當場死亡，陳女被送到彰化醫院急救，到院時血氧僅60%，呈現休克狀態，合併氣胸、血胸及全身多處骨折，醫療團隊立即插管搶救。

彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰表示，陳女肋骨斷裂高達21處，連結構堅硬、不易斷裂的胸骨也骨折，可見是非常大的外力從胸部壓過，造成嚴重氣胸、血胸與胸廓變形，呼吸時胸廓已無法正常支撐，危及生命。而骨盆、腰椎及左腳脛骨也都骨折，全身骨頭可說斷得柔腸寸斷。

林聿騰說，團隊透過3D胸廓重組影像精準定位，在肋骨進行微創手術，以鈦合金骨板與骨釘進行肋骨固定，並透過胸腔微創手術，維持胸廓穩定，重建胸腔結構，讓患者恢復正常呼吸，隨後再由骨科團隊進行2次的骨盆、腰椎及左腳脛骨的微創骨折手術，10天分階段做了4次手術，重塑骨架，就像是一步步重組散落的積木。

陳女在加護病房14天後，再轉入普通病房，後續還得持續復健，不過陳女對於問她車禍當下及住院期間的經歷，均回應「不記得」、「不知道」，但事故前的記憶則正常，認知功能也正常。

彰化醫院精神科主任梁孫源表示，這很可能是創傷後失憶，是一種心理防衛機轉，當個體遭遇過度壓力或重大創傷時，會失去關於創傷的記憶，以減輕心理痛苦，被稱為解離性失憶。

梁孫源說，陳女這種片段失憶仍需持續觀察，有些患者會隨著時間逐漸恢復記憶，也可能永久無法回想起創傷事件。若陳女後續出現反覆噩夢、害怕車輛、對特定情境產生強烈恐懼等創傷後壓力症候群(PTSD)症狀，將安排藥物治療與心理治療。

彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰表示，醫療團隊經過4次重大手術才將陳女從鬼門關搶救回來。圖／彰化醫院提供
精神科主任梁孫源表示，陳女的解離性失憶很可能是一種心理防衛機轉。圖／彰化醫院提供
陳女3D影像顯示肋骨多處斷裂。圖／彰化醫院提供
陳姓女子被休旅車撞到胸骨、肋骨、骨盆嚴重骨折，衛福部彰化醫院醫療團隊經過4次重大手術才將她從鬼門關搶救回來。圖／彰化醫院提供
