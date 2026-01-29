彰化和美濱海路死亡車禍 74歲機車騎士遭大貨車輾過不治

74歲黃姓男子今天上午騎機車行經彰化縣和美鎮工一路與濱海路口往南200公尺處時，遭52歲李姓男子駕駛的營業大貨車涉嫌撞死，李男肇事卻離開現場，經警方通知到案，辯稱當時不知道肇事才離去，警方已報請檢察官偵辦。

和美警分局調查，今天上午11時40分許，李姓男子駕駛營業大貨車當時沿和美鎮濱海路由北往南方向直行，黃姓男子騎機車行駛在大貨車後方，行進間的機車不知道什麼原因車身不穩倒地，與大貨車發生擦撞，被車輪輾過，機車左側受損，消防分隊救護車據報到達現場，發現黃男已經死亡，未送醫。