彰化和美濱海路死亡車禍 74歲機車騎士遭大貨車輾過不治

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

74歲黃姓男子今天上午騎機車行經彰化縣和美鎮工一路與濱海路口往南200公尺處時，遭52歲李姓男子駕駛的營業大貨車涉嫌撞死，李男肇事卻離開現場，經警方通知到案，辯稱當時不知道肇事才離去，警方已報請檢察官偵辦。

和美警分局調查，今天上午11時40分許，李姓男子駕駛營業大貨車當時沿和美鎮濱海路由北往南方向直行，黃姓男子騎機車行駛在大貨車後方，行進間的機車不知道什麼原因車身不穩倒地，與大貨車發生擦撞，被車輪輾過，機車左側受損，消防分隊救護車據報到達現場，發現黃男已經死亡，未送醫。

李姓大貨車司機疑未注意到車禍發生，離開現場，警方隨即連繫肇事大貨車司機返回和美，經檢測沒有酒精反應，警方已報請檢察官相驗，再依檢察官指示偵辦。

彰化縣和美鎮工一路與濱海路口往南200公尺處，今天上午發生營業大貨車與機車擦撞車禍，造成74歲機車騎士當場死亡。圖／民眾提供
彰化縣和美鎮工一路與濱海路口往南200公尺處，今天上午發生營業大貨車與機車擦撞車禍，造成74歲機車騎士當場死亡。圖／民眾提供
彰化縣和美鎮工一路與濱海路口往南200公尺處，今天上午發生營業大貨車與機車擦撞車禍，造成74歲機車騎士當場死亡。圖／民眾提供
彰化縣和美鎮工一路與濱海路口往南200公尺處，今天上午發生營業大貨車與機車擦撞車禍，造成74歲機車騎士當場死亡。圖／民眾提供

