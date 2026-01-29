快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，詹能傑遺孀今天鄭重發聲明表示，目前並未成立任何捐款帳戶或教育專戶，亦未授權任何人代為募款，聲明主要是為避免社會大眾的善意遭有心人士利用，同時也希望保護孩子，避免受到不必要的關注與影響。

基隆樂利三街一處二樓民宅21日深夜火警，屋內堆滿雜物助長火勢，更增救援困難。住戶羅姓女子受困，仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度衝進火場搜救，脫下面罩給對方，自己卻身陷火場，22日凌晨被救出，二人均不治。

內政部長劉世芳日前上香時曾說，有一件事她非常遺憾，詹能傑的母親向她反映，有人在社群平台冒用家屬名義不當批評、甚至募款等，雖已澄清為假訊息，但她嚴厲譴責，「這不僅是在家屬傷口上灑鹽，而是對台灣社會良善力量的一種挑戰。」

詹能傑殉職後各界關懷湧入，將在2月3日舉行公祭，家屬近期又接獲眾多民眾詢問捐款事宜，為避免大眾善意遭不肖人士利用，詹的遺孀今天發出聲明澄清。

家屬聲明原文如下：

感謝社會各界對我先生的關懷與致意。

家屬在此鄭重說明：目前並未成立任何捐款帳戶或教育專戶，亦未授權任何人代為募款。

此聲明主要是為避免社會大眾的善意遭有心人士利用，同時也希望保護孩子，避免受到不必要的關注與影響。

再次感謝大家的關心與祝福，家屬銘感於心。

殉職勇消詹能傑遺孀聲明未開專戶募款，避免社會大眾善心遭利用。記者游明煌／翻攝
殉職勇消詹能傑遺孀聲明未開專戶募款，避免社會大眾善心遭利用。記者游明煌／翻攝
殉職勇消詹能傑遺孀聲明未開專戶募款，避免社會大眾善心遭利用。記者游明煌／翻攝
殉職勇消詹能傑遺孀聲明未開專戶募款，避免社會大眾善心遭利用。記者游明煌／翻攝

