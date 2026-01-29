快訊

桃消大有分隊攜手日照中心 防災宣導守護長輩安全

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市消防局第一大隊大有分隊結合樂職心日照中心辦理防災宣導暨分隊參訪活動。圖：消防局提供

為提升高齡者防火安全意識與災害應變能力，桃園市消防局第一大隊大有分隊結合樂職心日照中心，於今（29）日上午在大有分隊辦理防災宣導暨分隊參訪活動。活動特別安排日照中心長者在工作人員陪同下，走入消防分隊實地參訪，透過近距離接觸消防車輛、救災設備及消防人員，增進對消防工作的認識，同時學習正確且實用的防災觀念，現場互動熱絡，氣氛溫馨。

長輩學習正確且實用的防災觀念，現場互動熱絡，氣氛溫馨。圖：消防局提供

大有分隊表示，此次宣導活動內容以貼近長者日常生活情境為設計主軸，消防人員針對居家常見火災原因，如用電不當、炊事疏忽及延長線過度使用等進行說明，提醒長者與照顧人員留意潛在風險，避免災害發生。同時透過簡單易懂的講解方式，讓長者了解火災發生初期的正確應變原則，強化「預防重於救災」的安全觀念。

活動中由消防人員實際示範滅火器的正確使用方式「拉、瞄、壓、掃」。其中「拉」為拉開插銷；「瞄」為握住皮管噴嘴，瞄準火源根部；「壓」為壓下手壓柄；最後「掃」為朝向火源根部，左右來回進行掃射。藉由帶領長者實際操作，協助長者建立正確操作印象。另外也介紹室內消防栓之使用方式，使長者了解在火災初期如何善用現有消防設備，爭取黃金應變時間，提升自我保護及避難能力。

大有分隊長蘇翊瑄表示，樂職心為轄內日照機構，所收容之長者多為行動不便之人員，也有部分為認知功能障礙之人員。一旦發生火災，逃生與應變難度較高，因此平時應落實用火用電安全的檢視，例如不同時使用過多高功率電器、插座周圍灰塵應定時清理等。也提醒若不慎發生火警，因場所內避難弱勢較多，若無法第一時間疏散人員，應以躲在區劃完整的居室內就地避難為主，並記得將門關上，侷限火煙擴散的速度。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消大有分隊攜手日照中心 防災宣導守護長輩安全

