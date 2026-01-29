快訊

南橫一家5口墜谷「14歲長子獨活」近況曝 3失蹤者宣告死亡

台北101還會再開放攀登？賈永婕說明「不可能」 曝1事阿湯哥例外

冬季電氣火災居首 圳頂消防分隊推「5不1沒有」助市民平安過年

圳頂分隊於今日特別前進大溪區瑞源社區辦理防火宣導活動。圖：消防局提供

根據消防署歷年統計，冬季及年節期間「電氣火災」為常見火災成因之首，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊於今(29)日特別前進大溪區瑞源社區辦理防火宣導活動，提醒里民於年終大掃除時，除整理居家環境外，也應同步檢視家中用電安全，汰換老舊電器及電線，並保持逃生動線暢通，避免雜物堆積影響避難逃生，期盼里民平安團圓迎新年。

122330 0 0
圳頂分隊特別整理「五不一沒有」用電安全口訣與民眾分享。圖：消防局提供

圳頂分隊指出，常見電氣火災隱憂包含短路、過負載、積污導電及電器使用不當等情形，特別整理「五不一沒有」用電安全口訣與民眾分享，包括「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不長期插用」、「周圍不放置易燃物」及「沒有安全標章不購買」，透過簡單好記的方式，提醒民眾於年節前全面檢視居家用電環境。

此外，宣導中也特別強調「避難逃生動線」的重要性，消防人員提醒，民眾因捨不得丟棄物品，常導致家中雜物逐年累積，不僅增加火災風險，更可能在火災發生時成為阻礙逃生的「致命絆腳石」，呼籲平時務必保持梯間、走道及玄關暢通，以確保緊急狀況下能迅速避難。

圳頂分隊也表示，除用火用電安全及逃生動線外，「住宅用火災警報器」的安裝同樣不可忽視，夜間睡眠時人體嗅覺較為遲鈍，住警器可於火災初期即發出高分貝警報聲，及早提醒住戶逃生避難，是守護居家安全的重要設備。圳頂分隊預祝市民新年快樂，平時養成良好防火習慣，就能「馬」上安心、平安過好年。

本文章來自《桃園電子報》。原文：冬季電氣火災居首 圳頂消防分隊推「5不1沒有」助市民平安過年

火災 用電 桃園

