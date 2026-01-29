「疑似瓦斯桶放氣」北市公館餐廳老闆癱倒廁所 警待她出院釐清原因

台北市公館商圈汀州路三段一間泰式主題餐廳昨天傳出瓦斯意外，年約55歲的李姓女老闆被發現倒臥店內廁所，意識不清，經緊急送往台大醫院搶救，目前仍住院治療中，警方因尚未完成筆錄，詳細事發原因仍待進一步釐清。

警、消昨天下午4時20分接獲通報，指該餐廳瀰漫瓦斯味，隨即派員到場處理，消防人員使用儀器檢測，現場偵測到爆炸下限（LEL）數值達20，隨即通報瓦斯公司到場檢查屋內管線狀況，但初步未發現異常。

過程中，警、消發現店內廁所房門反鎖，破門後赫見李女癱倒在內，仍有呼吸心跳，立即協助送醫急救，警方同時在廁所內發現一個20公斤液態瓦斯桶，與餐廳內其他管線、正常放置的瓦斯桶位置不同。

警方初步研判，李女疑自行將液化石油氣鋼瓶移入廁所內後反鎖並放氣，實際動機與過程仍待李女康復後進一步說明。

警方表示，當時由二樓房東協助開門進入屋內，初步查無積欠房租等金流問題情形。

