南橫墜谷一家5口宣告死亡 獨活長子漸走出陰霾

高雄市桃源區台20線南橫公路去年7月發生一家五口墜谷意外，造成2死3失蹤的慘劇，由於失蹤者遺體歷經多次搜救仍未尋獲，橋頭地檢署日前依災害防救法規定，向法院聲請死亡宣告獲准，而當時因車內座位不足而獨留家中的14歲長子在經歷喪親之痛後，經民代與校方輔導，目前已搬回與生父同住，生活逐漸重回正軌。

去年7月30日晚間，住在桃源區的34歲李姓男子，載著37歲吳姓妻子、17歲繼女及2名年僅3歲、1歲的幼子，一家5口下山採買物資，車輛行經台20線臨105便道時，因道路崩塌而翻落深且陡峭的邊坡失蹤。

警消獲報後展開長達數周的搜救，卻僅尋獲李男與17歲繼女的部分遺體，吳女與2名幼子至今下落不明。

橋頭地檢署考量搜救行動已結束多時，且無生還可能，在徵得家屬同意後，日前依災害防救法向法院聲請宣告吳女及2名幼子死亡，並獲法院裁准，家屬近期已著手處理後續事宜。

這場悲劇造成一家6口僅剩當時14歲的長子獨活。據了解，案發當晚長子原本要隨同家人下山，但因車輛空間不足而被留在家中，雖因此逃過一劫，但他在得知全家遭遇不測後，精神一度瀕臨崩潰。

親友透露，少年初期難以接受事實，甚至出現喃喃自語、責怪母親「說好很快就回來」的情形，令人鼻酸。

與失蹤一家5口有親友關係的高雄市議員高忠德透露，這名少年的身世坎坷，隨母親改嫁後與繼父一家生活，不料遭逢巨變頓失依靠，意外發生後，各界資源迅速介入，目前少年已由生父接回同住照顧。