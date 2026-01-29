快訊

黃仁勳來了！專機午間1:05降落松山機場 兆元宴、輝達總部受關切

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

聽新聞
0:00 / 0:00

影／疑不滿被吵醒！台南廚師持刀殺死隔鄰房客 呆坐地1小時

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市54歲王姓廚師今天凌晨疑因被租屋處另一42歲蘇姓房客盥洗聲音吵醒，雙方口角肢體衝突後持尖刀猛刺蘇男直到對方身亡。警方獲報到場逮人，依殺人罪偵辦中。王供稱，因為一時情緒失控闖禍，見對方倒地自己也呆坐地板，過了1小時左右才報警自首。

嫌犯與死者租住新市區永福街一處透天厝，據稱，兩人之前就經常發生爭執。今天凌晨又因口角互毆，王返回房間拿出尖刀往蘇男胸口猛刺。

善化分局長廖信智表示，員警當場以現行犯逮捕王姓犯嫌，經查王嫌與死者為同樓層租屋客，先前已有嫌隙，今因死者於深夜盥洗聲音影響王嫌睡眠，引發衝突，王嫌心生不滿，持刀刺殺死者。

善化分局表示，員警據報立刻派員趕到現場，依現行犯逮捕王嫌，並封鎖現場採證，後續通知蘇男家屬。王嫌帶回警局上午製作筆錄後，依殺人罪嫌移送、報請檢察官偵辦並相驗釐清死因，

台南市消防局表示，29日凌晨一點左右接獲報案，新市區永福街一處民宅有創傷救護，派遣轄區人車馳援，到場時發現一名蘇姓男子倒臥血泊，心臟部位有多處銳器穿刺傷，傷勢過重造成缺血性休克，已經明顯死亡，未送醫交由轄區警方處理。

廚師疑不滿被吵醒持刀殺死隔鄰房客 稱一時失控警送辦。圖／讀者提供
廚師疑不滿被吵醒持刀殺死隔鄰房客 稱一時失控警送辦。圖／讀者提供
廚師疑不滿被吵醒持刀殺死隔鄰房客 稱一時失控警送辦。圖／讀者提供
廚師疑不滿被吵醒持刀殺死隔鄰房客 稱一時失控警送辦。圖／讀者提供

殺人 衝突 台南

延伸閱讀

男屍吊電塔震驚全國！桃園特搜攜分隊強化繩索救援訓練

桃園特搜提升繩索救援效率 逼真模擬民眾受困鐵塔、雨遮情境

貪杯惹禍！台中大里深夜酒客口角拉扯 警「快打部隊」速逮5男送辦

遭運將丟包快速道路慘遭4車輾死今解剖 替代役家屬殯儀館痛哭

相關新聞

南橫墜谷一家5口宣告死亡 獨活長子漸走出陰霾

高雄市桃源區台20線南橫公路去年7月發生一家五口墜谷意外，造成2死3失蹤的慘劇，由於失蹤者遺體歷經多次搜救仍未尋獲，橋頭...

影／疑不滿被吵醒！台南廚師持刀殺死隔鄰房客 呆坐地1小時

台南市54歲王姓廚師今天凌晨疑因被租屋處另一42歲蘇姓房客盥洗聲音吵醒，雙方口角肢體衝突後持尖刀猛刺蘇男直到對方身亡。警...

影／砍土風舞女老師後跑到國道被撞骨折 被害人兒子嘆：很多異常人

張姓男子今天在台中市大雅區涉嫌持刀將土風舞女老師砍成重傷，他獲知警方在找自己時跑到國道被車撞重傷，前台中市議員吳顯森說，...

台64線丟包案 王至德列4大疑點 狠司機1舉動可望排除「殺人罪故意」

25歲溫姓替代役日前凌晨搭多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃，司機辯稱溫男酒醉踢椅背，兩人起口...

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

涉詐領逾千萬助理費！前桃園議員吳宗憲50萬交保 原因曝光

前桃園市議員吳宗憲涉嫌於擔任議員期間詐領助理補助費逾1455萬元，昨經法院裁定50萬元交保。圖：截自吳宗憲臉書 前桃園市議員吳宗憲涉嫌於擔任議員期間詐領助理補助費逾1455萬元，自去(2025)年7月

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。