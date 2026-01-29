影／疑不滿被吵醒！台南廚師持刀殺死隔鄰房客 呆坐地1小時

台南市54歲王姓廚師今天凌晨疑因被租屋處另一42歲蘇姓房客盥洗聲音吵醒，雙方口角肢體衝突後持尖刀猛刺蘇男直到對方身亡。警方獲報到場逮人，依殺人罪偵辦中。王供稱，因為一時情緒失控闖禍，見對方倒地自己也呆坐地板，過了1小時左右才報警自首。

嫌犯與死者租住新市區永福街一處透天厝，據稱，兩人之前就經常發生爭執。今天凌晨又因口角互毆，王返回房間拿出尖刀往蘇男胸口猛刺。

善化分局長廖信智表示，員警當場以現行犯逮捕王姓犯嫌，經查王嫌與死者為同樓層租屋客，先前已有嫌隙，今因死者於深夜盥洗聲音影響王嫌睡眠，引發衝突，王嫌心生不滿，持刀刺殺死者。

善化分局表示，員警據報立刻派員趕到現場，依現行犯逮捕王嫌，並封鎖現場採證，後續通知蘇男家屬。王嫌帶回警局上午製作筆錄後，依殺人罪嫌移送、報請檢察官偵辦並相驗釐清死因，