快訊

黃仁勳來了！專機午間1:05降落松山機場 兆元宴、輝達總部受關切

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

涉詐領逾千萬助理費！前桃園議員吳宗憲50萬交保 原因曝光

桃園電子報／ 桃園電子報

481166972 1197735102357839 1970621294740552489 n
前桃園市議員吳宗憲涉嫌於擔任議員期間詐領助理補助費逾1455萬元，昨經法院裁定50萬元交保。圖：截自吳宗憲臉書

前桃園市議員吳宗憲涉嫌於擔任議員期間詐領助理補助費逾1455萬元，自去(2025)年7月遭搜索羈押至今已超過半年。全案經桃園地檢署起訴後移交桃園地方法院審理，昨(28)日上午舉行言詞辯論庭，法官審酌此案已辯論終結，認無繼續羈押必要，裁定吳宗憲以50萬元交保，並限制住居及限制出境、出海。

吳宗憲在2011年至2019年任職期間，明知助理補助費非議員薪資，卻與范姜姓助理共謀，找來歐陽姓等7名人頭，虛偽製作聘書與異動表向市議會申報，總計詐領金額高達1455萬6351元，款項皆被挪為私用。檢方於去年11月20日偵結起訴，並向法院聲請沒收全數犯罪所得，案件移審後，桃園地院考量吳宗憲曾任公職且具有相當人脈，有逃亡與勾串之虞，裁定自去年11月20日起羈押禁見3個月。

桃園地院昨日上午舉行言詞辯論庭，辯護人在辯論終結後向法官提出交保聲請。合議庭評議後認為，雖然吳宗憲涉及重罪且有社會經濟地位，仍具逃亡可能性，但因案件已進入訴訟末期且辯論終結，證據保全完備，因此裁定得以50萬元具保替代羈押，但仍須接受限制住居、出境及出海等強制處分。

本文章來自《桃園電子報》。原文：涉詐領逾千萬助理費！前桃園議員吳宗憲50萬交保 原因曝光

延伸閱讀：

  1. 桃竹苗分署新竹徵才活動10/2開跑 薪資上看80K
  2. 桃園大溪「這處」槽化線塗銷 改左轉專用道提升行車效率

桃園地院 議員 辯論 吳宗憲

延伸閱讀

鳳凰風災宜蘭商家有補助了！立委吳宗憲成功爭取 力拚農曆年前入帳

曹西平誤會遭他封殺！吳宗憲悄赴靈堂「聊天和解」

獨／和辛龍在典Lu婚宴破冰重聚！吳宗憲親曝私下真實互動

吳宗憲證婚放話拿大紅包有條件 要陳漢典Lulu「一輩子不變」

相關新聞

影／疑不滿被吵醒！台南廚師持刀殺死隔鄰房客 呆坐地1小時

台南市54歲王姓廚師今天凌晨疑因被租屋處另一42歲蘇姓房客盥洗聲音吵醒，雙方口角肢體衝突後持尖刀猛刺蘇男直到對方身亡。警...

影／砍土風舞女老師後跑到國道被撞骨折 被害人兒子嘆：很多異常人

張姓男子今天在台中市大雅區涉嫌持刀將土風舞女老師砍成重傷，他獲知警方在找自己時跑到國道被車撞重傷，前台中市議員吳顯森說，...

台64線丟包案 王至德列4大疑點 狠司機1舉動可望排除「殺人罪故意」

25歲溫姓替代役日前凌晨搭多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃，司機辯稱溫男酒醉踢椅背，兩人起口...

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

涉詐領逾千萬助理費！前桃園議員吳宗憲50萬交保 原因曝光

前桃園市議員吳宗憲涉嫌於擔任議員期間詐領助理補助費逾1455萬元，昨經法院裁定50萬元交保。圖：截自吳宗憲臉書 前桃園市議員吳宗憲涉嫌於擔任議員期間詐領助理補助費逾1455萬元，自去(2025)年7月

關鍵8秒！替代役男遭丟包台64 剛下車慘被多車輾斃

溫姓替代役男本月25日凌晨遭多元化計程車林姓司機趕下車丟包台64快速道路上，溫男下車才8秒，即慘遭後方陸續經過4輛汽車輾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。