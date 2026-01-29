涉詐領逾千萬助理費！前桃園議員吳宗憲50萬交保 原因曝光

前桃園市議員吳宗憲涉嫌於擔任議員期間詐領助理補助費逾1455萬元，昨經法院裁定50萬元交保。圖：截自吳宗憲臉書

前桃園市議員吳宗憲涉嫌於擔任議員期間詐領助理補助費逾1455萬元，自去(2025)年7月遭搜索羈押至今已超過半年。全案經桃園地檢署起訴後移交桃園地方法院審理，昨(28)日上午舉行言詞辯論庭，法官審酌此案已辯論終結，認無繼續羈押必要，裁定吳宗憲以50萬元交保，並限制住居及限制出境、出海。

吳宗憲在2011年至2019年任職期間，明知助理補助費非議員薪資，卻與范姜姓助理共謀，找來歐陽姓等7名人頭，虛偽製作聘書與異動表向市議會申報，總計詐領金額高達1455萬6351元，款項皆被挪為私用。檢方於去年11月20日偵結起訴，並向法院聲請沒收全數犯罪所得，案件移審後，桃園地院考量吳宗憲曾任公職且具有相當人脈，有逃亡與勾串之虞，裁定自去年11月20日起羈押禁見3個月。

桃園地院昨日上午舉行言詞辯論庭，辯護人在辯論終結後向法官提出交保聲請。合議庭評議後認為，雖然吳宗憲涉及重罪且有社會經濟地位，仍具逃亡可能性，但因案件已進入訴訟末期且辯論終結，證據保全完備，因此裁定得以50萬元具保替代羈押，但仍須接受限制住居、出境及出海等強制處分。

