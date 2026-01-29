關鍵8秒！替代役男遭丟包台64 剛下車慘被多車輾斃

溫姓替代役男本月25日凌晨遭多元化計程車林姓司機趕下車丟包台64快速道路上，溫男下車才8秒，即慘遭後方陸續經過4輛汽車輾斃。受害家屬懷疑溫有可能是被拖下車，因該處快速道路上並無監視器，警方檢視相關證據，溫男是否真遭拖下車仍有待追查釐清。

溫姓替代役男本月25日凌晨2時許，疑因踢到駕駛座椅背，多元化計程車林姓司機屢勸不聽遭趕下車，丟包台64快速道路上，溫男下車才8秒，慘被陸續經過4車輾斃，涉案林姓司機及4名車主依過失死罪嫌送辦。

經新北檢方訊後，涉嫌丟包的林姓運將和第1、2輛汽車車主陳男（39歲）、邱男（26歲）3人以5萬元交保，第3、4輛汽車車主簡男（54歲）及魏男（45歲）以2萬元交保。死者溫男家屬前天檢警及法醫相驗後，希望檢察官查明事發真相，還死者公道。