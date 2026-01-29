波麗士與青少年揮拍拚輸贏！桃警羽球賽開打 126名好手齊聚識詐

桃園警分局今在桃園區永康市民活動中心舉辦一場結合犯罪預防宣導的羽毛球賽，吸引126名好手同場競技，為提升賽事專業度與公平性，力邀國手教練李黛安擔任主審，更有6名官警利用休假組隊揮拍，透過運動號召青少年識詐、拒詐並遠離犯罪。

這次「羽你同樂・青春飛揚」羽毛球趣味競賽報名情形極為踴躍，賽制依年齡分為國中、高中及社會組，採取高壓刺激的單淘汰制，各組前三名不僅能獲得象徵榮譽的獎牌與獎狀，主辦單位更備有獎金，鼓勵每一位參賽者發揮拚勁、爭取佳績。

難能可貴的是，在勤務繁重的桃園分局有6名官警，自發性利用休假或下班時間，組成球隊報名參賽，這些波麗士大人脫下制服，與青年學子在場上揮汗較勁，不再是嚴肅的執法者，而是陪伴青少年成長的大哥哥，長德里里長雷淑華與多位地方里長各自帶領志工團隊到場支援。

分局長王智民開幕致詞說，這次比賽報名踴躍、競爭激烈，顯示青年族群對正向運動活動的高度支持，期盼透過健康、有意義的休閒活動，鼓勵青少年遠離不良場所，建立良好生活習慣，讓運動成為守護青少年成長的重要力量。