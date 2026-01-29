快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

聽新聞
0:00 / 0:00

影／砍土風舞女老師後跑到國道被撞骨折 被害人兒子嘆：很多異常人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

張姓男子今天在台中市大雅區涉嫌持刀將土風舞女老師砍成重傷，他獲知警方在找自己時跑到國道被車撞重傷，前台中市議員吳顯森說，張男是當地頭痛人物，地方辦活動他就打電話檢舉，土風舞女老師放音樂並沒吵到別人，張男卻多次抗議太大聲；被害人兒子感嘆精神異常人很多。

台中市大雅警分局表示，今天早上8時11分接獲119轉報，台市大雅區一處公園前，有民眾遭持刀攻擊事件。分局立即派人前往，經查犯嫌於該處與63歲李姓女子雙方糾紛後，持刀攻擊，並隨即逃離現場。李民頸部創傷，經送往醫院急救，目前意識清楚，尚無生命危險。

警方迅速追查後，已掌握犯嫌身分正在積極查緝中，相關案情持續釐清查證，全案將依法移送台中地檢署偵辦。

據了解，涉案的30多歲張姓男子砍人後原想回家，警方已到他家守候，他立即逃跑，跑到國道一號大雅路段，爬上邊坡到國道上被車撞傷，雙腳骨折送醫急救。

前市議員吳顯森表示，受傷的土風舞女老師在當地教舞30多年，是熱心老師，教舞時放音樂，鄰居住戶沒人抗議，這名張姓男子也住附近，但住得較遠卻常抗議。

台中市大雅區今天發生砍人案，嫌犯跑到國道被車撞傷。圖／取自高公局1968
台中市大雅區今天發生砍人案，嫌犯跑到國道被車撞傷。圖／取自高公局1968

台中市 國道 音樂

延伸閱讀

台中大雅砍婦人凶嫌找到了！他跑上國道被車撞倒 送醫急救

台中大雅6旬婦遭砍 傷勢曝光：頸部等8處中刀插管搶救中

無票闖台鐵五權站....猛推站務員落軌骨折 狠男涉殺人未遂再押2月

台中大雅區60歲婦被砍傷頸部急送醫 警方追查逃逸凶嫌

相關新聞

影／疑不滿被吵醒！台南廚師持刀殺死隔鄰房客 呆坐地1小時

台南市54歲王姓廚師今天凌晨疑因被租屋處另一42歲蘇姓房客盥洗聲音吵醒，雙方口角肢體衝突後持尖刀猛刺蘇男直到對方身亡。警...

影／砍土風舞女老師後跑到國道被撞骨折 被害人兒子嘆：很多異常人

張姓男子今天在台中市大雅區涉嫌持刀將土風舞女老師砍成重傷，他獲知警方在找自己時跑到國道被車撞重傷，前台中市議員吳顯森說，...

台64線丟包案 王至德列4大疑點 狠司機1舉動可望排除「殺人罪故意」

25歲溫姓替代役日前凌晨搭多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃，司機辯稱溫男酒醉踢椅背，兩人起口...

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

涉詐領逾千萬助理費！前桃園議員吳宗憲50萬交保 原因曝光

前桃園市議員吳宗憲涉嫌於擔任議員期間詐領助理補助費逾1455萬元，昨經法院裁定50萬元交保。圖：截自吳宗憲臉書 前桃園市議員吳宗憲涉嫌於擔任議員期間詐領助理補助費逾1455萬元，自去(2025)年7月

關鍵8秒！替代役男遭丟包台64 剛下車慘被多車輾斃

溫姓替代役男本月25日凌晨遭多元化計程車林姓司機趕下車丟包台64快速道路上，溫男下車才8秒，即慘遭後方陸續經過4輛汽車輾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。