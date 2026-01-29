聽新聞
影／砍土風舞女老師後跑到國道被撞骨折 被害人兒子嘆：很多異常人
張姓男子今天在台中市大雅區涉嫌持刀將土風舞女老師砍成重傷，他獲知警方在找自己時跑到國道被車撞重傷，前台中市議員吳顯森說，張男是當地頭痛人物，地方辦活動他就打電話檢舉，土風舞女老師放音樂並沒吵到別人，張男卻多次抗議太大聲；被害人兒子感嘆精神異常人很多。
台中市大雅警分局表示，今天早上8時11分接獲119轉報，台市大雅區一處公園前，有民眾遭持刀攻擊事件。分局立即派人前往，經查犯嫌於該處與63歲李姓女子雙方糾紛後，持刀攻擊，並隨即逃離現場。李民頸部創傷，經送往醫院急救，目前意識清楚，尚無生命危險。
警方迅速追查後，已掌握犯嫌身分正在積極查緝中，相關案情持續釐清查證，全案將依法移送台中地檢署偵辦。
據了解，涉案的30多歲張姓男子砍人後原想回家，警方已到他家守候，他立即逃跑，跑到國道一號大雅路段，爬上邊坡到國道上被車撞傷，雙腳骨折送醫急救。
前市議員吳顯森表示，受傷的土風舞女老師在當地教舞30多年，是熱心老師，教舞時放音樂，鄰居住戶沒人抗議，這名張姓男子也住附近，但住得較遠卻常抗議。
