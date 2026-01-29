​影／偽裝信徒當報馬仔、專車接送躲查緝 桃園平鎮警瓦解地下賭場

桃園市平鎮警分局日前接獲情資指出，南平路巷弄隱藏職業賭場，警方布線與蒐證，昨晚出動優勢警力查緝，一舉破獲「推筒子」職業賭場，現場帶回范姓負責人、工作人員及賭客共13人，扣得逾13萬餘元賭資及相關證物，警方今天中午將全案依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，70歲范姓負責人在平鎮區南平路二段巷弄大樓經營推筒子賭場，為了掩人耳目及防止警方查緝，需要透過熟人介紹及轉乘賭場提供的「接駁車」才能進賭場，並在巷口廟宇派人充當信徒香客，實際上是注意警方動向，廟周邊環境清幽，容易打草驚蛇，但警方縝密布線，還是突破賭場外哨監控，昨晚一舉搗破賭場。