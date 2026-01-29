台中大雅砍婦人凶嫌找到了！他跑上國道被車撞倒 送醫急救

台中市大雅區龍善二街今天發生砍人案，60歲女子被人持刀砍中頸部，約10公分刀傷，意識清楚送醫治療，砍人男子疑似犯案後跑到國道一號大雅交流道附近被車撞倒地受傷，警方正調查中。

今天上午7點多，在大雅區龍善二街疑發生糾紛，一名女子被砍傷，頸部有10公分刀傷，涉案男子逃逸；從附近監視器畫面顯示，女子機車停在籃球場旁，她站著和一名男子爭執後，男子拿出疑似刀械砍她頸部，還拿刀追，女子逃走；女子家人說，她目前仍插管手術中。據了解，女子常在該地跳土風舞，疑似音樂開大太聲與男子口角。