男屍吊電塔震驚全國！桃園特搜攜分隊強化繩索救援訓練

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區去年發生震撼全國的電塔救助案，不僅凸顯繩索技術的重要性，也讓消防人員意識到救援速度的關鍵，在於第一線分隊與特搜隊之間的無縫接軌，因此桃園市消防局於今年初特別規劃一系列「繩索救援組合訓練」，邀集各轄區分隊共同參與。

一名外籍移工去年不明原因吊掛於龜山區山區一處60公尺高的高壓電纜線上，引發全國議論，當時桃園特搜隊、轄區分隊與台電通力合作，在嚴苛的高空環境下，利用鋼纜專用滑輪及複雜繩索系統，歷經數小時艱難作業才成功將人垂降下放。桃園市消防局特搜大隊今年初特別規劃「繩索救援組合訓練」，旨在透過專業互補，深化默契，共同提升整體救援效率。

本次組合訓練規劃四場實地演練，由四個搜救救助分隊分別與不同轄區分隊攜手，針對地理特性規劃救援腳本。首場於1月26日由第一搜救救助分隊與大林分隊拉開序幕，模擬民眾於頂樓鐵塔作業不適受困，人員實施高所救助將人下放至平地；接著1月28日，由第四搜救救助分隊與復興分隊針對山域特性，演練民眾跌落山谷時，如何尋找堅固固定點並架設繩索系統，讓救援人員下降接觸並以省力系統將傷患上拉救出。

2月演練，於2月1日將由第二搜救救助分隊結合華勛分隊，模擬民眾不慎墜落至住家雨遮的都市救助案件，演練從頂樓實施低所救助將人拉回屋頂平台；2月11日則由第三搜救救助分隊聯手蘆竹分隊，針對民眾散步不慎跌落河道情境，實施繩索低所救援上拉至路面。

特搜大隊大隊長郭百倫表示，特搜隊與一般分隊性質雖有不同，但在災害現場是一體運作的。轄區分隊往往是首波抵達現場的人員，若能在特搜隊抵達前，先一步完成精準的現場評估與固定點架設等初步處置，將能與隨後趕到的特搜戰力無縫接軌。透過這四場不同情境的實務訓練，除了能增進各分隊間的操作默契，更確保在面對高塔、頂樓及山域等複雜救援案件時，消防團隊能以最快、最安全的方式完成任務，保障市民生命財產安全。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

