深夜不平靜！高雄旗山煙火炸汽車 惡煞砸車放炮釀火警
高雄市旗山區昨晚深夜傳出暴力毀損案件，位於泰安街一帶驚傳有不明人士惡意砸車並施放大量煙火鞭炮，巨大聲響驚動附近住戶，警方獲報趕抵現場時，發現一輛小客車後擋風玻璃全毀，現場更因鞭炮餘熱一度復燃，所幸居民及員警及時灑水灌救，未釀成更嚴重災害。
旗山警分局指出，案件發生於昨天晚間11時8分許，勤務中心接獲民眾報案，指稱泰安街發生毀損車輛案件，警方獲報後立即派遣警力馳赴現場，發現嫌犯除砸毀車輛外，還在現場燃放大量鞭炮。
警方指出，現場雖然無人員受傷，且居民聽見鞭炮煙火炸裂爆炸聲後出門查看，第一時間見起火便立即撲滅火勢，但因現場鞭炮殘屑餘熱未退，一度引發小火勢，警方當機立斷協助澆水滅火，並通報消防人員到場共同應變，迅速控制現場狀況。
事發後警方隨即封鎖現場，通知偵查隊及鑑識人員進行採證，並擴大調閱周邊路口監視器畫面，經初步比對，警方已掌握涉案嫌疑人身分及行蹤，現正積極查緝到案，以釐清犯案動機。
