快訊

性侵殺害馬來西亞籍女大生！凶嫌梁育誌更二審逆轉逃死

MLB／1個月內換4隊 鄭宗哲轉戰國民隊

豐原蛋雞場染禽流感上千隻雞死 今進場5000多隻雞全撲殺

深夜不平靜！高雄旗山煙火炸汽車 惡煞砸車放炮釀火警

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市旗山區昨晚深夜傳出暴力毀損案件，位於泰安街一帶驚傳有不明人士惡意砸車並施放大量煙火鞭炮，巨大聲響驚動附近住戶，警方獲報趕抵現場時，發現一輛小客車後擋風玻璃全毀，現場更因鞭炮餘熱一度復燃，所幸居民及員警及時灑水灌救，未釀成更嚴重災害

旗山警分局指出，案件發生於昨天晚間11時8分許，勤務中心接獲民眾報案，指稱泰安街發生毀損車輛案件，警方獲報後立即派遣警力馳赴現場，發現嫌犯除砸毀車輛外，還在現場燃放大量鞭炮。

警方指出，現場雖然無人員受傷，且居民聽見鞭炮煙火炸裂爆炸聲後出門查看，第一時間見起火便立即撲滅火勢，但因現場鞭炮殘屑餘熱未退，一度引發小火勢，警方當機立斷協助澆水滅火，並通報消防人員到場共同應變，迅速控制現場狀況。

事發後警方隨即封鎖現場，通知偵查隊及鑑識人員進行採證，並擴大調閱周邊路口監視器畫面，經初步比對，警方已掌握涉案嫌疑人身分及行蹤，現正積極查緝到案，以釐清犯案動機。

旗山區泰安街路旁停放車輛遭不明人士砸車燃放鞭炮，造成車輛起火險被火勢吞噬。記者巫鴻瑋／翻攝
旗山區泰安街路旁停放車輛遭不明人士砸車燃放鞭炮，造成車輛起火險被火勢吞噬。記者巫鴻瑋／翻攝

監視器 災害 住戶

延伸閱讀

高雄「超人力霸王」開運小紅包來了！ 全市36處市場發放日期公布

人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺

竹縣廢棄床墊3年2火警挨批 環保局祭「分區管理」新措施

夜半火警救命關鍵 金門志工進社區幫上百家弱勢裝住警器

相關新聞

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

醉乘客遭丟包台64慘死 Cheap轟司機冷血送葬：恐怖程度不亞於隨機殺人

新北市日前發生離奇死亡車禍，25歲溫姓男子酒醉搭多元計程車，竟被駕駛丟包在台64線快速道路中和路段，慘遭4車輾斃。關注交...

男屍吊電塔震驚全國！桃園特搜攜分隊強化繩索救援訓練

桃園市龜山區去年發生震撼全國的電塔救助案，不僅凸顯繩索技術的重要性，也讓消防人員意識到救援速度的關鍵，在於第一線分隊與特...

蘆竹警邀青少年體驗「鐳射槍戰」寓教於樂學法治觀念

蘆竹分局於昨日在分局7樓禮堂隆重舉辦「鐳射對戰，流汗不留憾」青少年活動。圖：警方提供 為守護青少年寒假安全，桃園市蘆竹警分局於昨(28)日在分局7樓禮堂隆重舉辦「鐳射對戰，流汗不留憾」青少年活動。現場

深夜不平靜！高雄旗山煙火炸汽車 惡煞砸車放炮釀火警

高雄市旗山區昨晚深夜傳出暴力毀損案件，位於泰安街一帶驚傳有不明人士惡意砸車並施放大量煙火鞭炮，巨大聲響驚動附近住戶，警方...

桃園特搜提升繩索救援效率 逼真模擬民眾受困鐵塔、雨遮情境

消防局特搜大隊於今年初特別規劃一系列「繩索救援組合訓練」。圖：消防局提供 去(114)年底，桃園市龜山區發生一起震撼全國的電塔救助案件，一名男子吊掛於60公尺高的高壓電纜線上。當時桃園特搜隊、轄區分隊

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。