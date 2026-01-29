快訊

蘆竹分局於昨日在分局7樓禮堂隆重舉辦「鐳射對戰，流汗不留憾」青少年活動。圖：警方提供

為守護青少年寒假安全，桃園市蘆竹警分局於昨(28)日在分局7樓禮堂隆重舉辦「鐳射對戰，流汗不留憾」青少年活動。現場吸引大批國、高中生組隊挑戰，透過高科技鐳射對戰與犯罪預防宣導，讓學子們在揮灑汗水的同時，也將法治觀念深植心中。

此次活動打破傳統政令宣導的枯燥形式，委託專業團隊帶領青少年進行「體驗戰」與「任務戰」。圖：警方提供

蘆竹分局提倡正當休閒活動，此次活動打破傳統政令宣導的枯燥形式，將樓禮堂化身為模擬戰場，委託專業團隊帶領青少年進行「體驗戰」與「任務戰」。參賽學生身著電子感應裝備，在掩體間穿梭、掩護隊友並討論戰術。透過鐳射對戰的過程，青少年能學習如何與隊友溝通、建立人際關係，並在達成任務中獲得成就感。活動最後更安排了心得分享時間，引導學生反思自我價值，將戰場所學的「互助、冷靜、堅持」運用在未來的生活與課業中。

除了刺激的對戰，活動中特別穿插了精闢的預防犯罪宣導，如青少年​遠離毒品， 識破新興毒品包裝，拒絕同儕誘惑，反詐防幫派並提醒青少年切勿淪為詐騙集團車手，或受誘惑加入幫派。針對​網路安全， 呼籲強化網路安全意識，遠離網路簽賭等陷阱。

蘆竹分局長楊贊鈞表示， 寒假期間青少年戶外活動頻繁，容易成為犯罪集團覬覦的對象。透過這場「流汗不留憾」的活動，除了提供學子正當的休閒管道，更希望在互動中拉近警民距離，讓警察成為青少年的堅強後盾，陪伴他們度過一個充實、安全的假期。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹警邀青少年體驗「鐳射槍戰」寓教於樂學法治觀念

青少年 網路 新興毒品

