張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成10幾隻動物集體中毒或暴斃，其惡劣行徑，引發網友不滿抵制，更在網路惡搞他分家另開的農場Google地圖，改名「王老先生投毒休閒農場」，引發另一波議論。

宜蘭「張美阿嬤」小兒子王逢昇2023年間因不滿員工跳槽到競爭對手農場，製作摻有農藥「托福松」劇毒的苜蓿粒，在同年6月間三次以空拍機，假藉勘察其他農場經營，半夜空投毒餌到冬山鄉另外一家農場，造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝誤食毒餌暴斃，10幾隻動物中毒嘔吐無力，被害業者報警偵辦。

宜蘭地檢署最近依違反動物保護法及刑法毀損罪起訴，起訴書指出農場負責人王逢昇毒害動物的手段惡劣，沒有悔意，請求法院處以重量刑。

宜蘭爆發全國首件空投毒餌案引起輿論炸鍋，民眾痛批涉案男子手段凶殘，造成無辜小動物慘死，而王男的黑歷史也被網友翻出來，包括曾被員工和遊客指控活埋動物、攔路搶客等。檢警查辦當時，王逢昇仍為張美阿嬤農場負責人，事發後負責人改為阿嬤的女兒王姮月。

投毒案後，子女鬧分家，王逢昇2024年另外在對街附近申請經營樹懶餐廳（萌寵農場）及王老先生休閒農場，目前掛名負責人名字是阿嬤的女兒王士予，但當地民眾都知道實際經營者是王逢昇。

投毒案引發負面批評聲浪不斷，張美阿嬤農場昨發聲明澄清，此案是「前員工」王男的個人行為，已終止合作關係；樹懶餐廳（萌寵農場）也撇清與投毒案男子無關，餐廳成立於民國113年11月26日，負責人自始至終均為王士予。

輿論延燒並未止歇，矛頭進一步指向王逢昇經營的「王老先生休閒農場」，網友甚至把該農場在Google地圖的名稱，惡搞改為「王老先生投毒休閒農場」，引發另一波熱議，砲轟「商業競爭，為何要毒死動物？」、「不應該」、「太可怕了」、「動物是無辜的」、「傷害動物的都下地獄」、「法院認證」，民眾紛紛留下負評只給1顆星，業者形象重創。

投毒案持續延燒，批評聲浪不斷，網友不滿涉案王男毒害動物惡劣行徑，把他分家經營的農場Google地圖，改名「王老先生投毒休閒農場」，引發民眾熱議，只給1星負評。圖／ 翻攝自Google地圖
投毒案持續延燒，批評聲浪不斷，網友不滿涉案王男毒害動物惡劣行徑，把他分家經營的農場Google地圖，改名「王老先生投毒休閒農場」，引發民眾熱議，只給1星負評。圖／ 翻攝自Google地圖

動物 阿嬤 宜蘭

