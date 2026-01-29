北市建管處年前公安聯檢 「太平洋頂好名店城」違規挨罰12萬

再過半個月就是農曆春節連假，近期各大百貨、賣場及大型餐廳陸續湧現採買年貨和尾牙季的人潮。北市建管處1月21日至昨日無預警動態公共安全檢查20家場所，其中「太平洋頂好名店城」違反建管法令，依法處12萬元，並限期2日內改善。

建管處說，無預警的動態公共安全檢查20大型百貨賣場及大型餐廳，19家符合規定，但「太平洋頂好名店城」防火鐵捲門損壞致破壞防火區畫，違反建管法令，依法處12萬元，已要求限期改善，若2日內經複查仍未合格則加重處罰30萬元。

建管處長虞積學強調，近期春節期間百貨賣場及餐廳均吸引大量人潮，有必要加強並提高公共安全檢查的頻率，因此特別就此類大型消費場所加強查核，確保消費者購物環境之安全。