醉乘客遭丟包台64慘死 Cheap轟司機冷血送葬：恐怖程度不亞於隨機殺人

新北市日前發生離奇死亡車禍，25歲溫姓男子酒醉搭多元計程車，竟被駕駛丟包在台64線快速道路中和路段，慘遭4車輾斃。關注交通安全的百萬網紅Cheap質疑駕駛的說詞和行車紀錄器差異甚大，「司機冷血送葬」，他表示，一個清醒的職業駕駛，將一個連話都說不出來的醉漢丟在時速80至100公里的車道，「跟謀殺有什麼兩樣，真是冷血極致，真想問How dare you」。

Cheap表示，前幾天1名25歲的醉漢，被司機丟包在快速道路上，隨後被後車輾斃。最早司機的說詞是溫男踢椅背、爆發口角、自行要求下車。但行車紀錄器真相是溫男12分鐘全程不發一語。車內只有司機單方面的咆哮、三字經與趕人命令。「所以既然溫男沒說話，何來要求下車？」

他說，就行車紀錄器來看，溫男就喝醉了失去行為能力，身體不自覺的撞擊椅背，司機為了怕對方吐在車上，將溫男丟包在路肩或車道上，有可能是拉扯或是讓溫男自己滑落車外，司機還有下車察看，隨即關門離去，悲劇就發生了。「所以皮椅比人命更貴？」

「守法者的死亡陷阱」，Cheap表示，不要酒駕，所以溫男選擇叫車，「他在清醒的時候做了正確的決定，卻在最脆弱的時候，被職業駕駛丟在車道」，如果守法搭車也會死，社會規範的價值在哪？這恐怖程度不亞於隨機殺人。希望盡早查明真相。

其他網友表示，「這個司機一點專業職業都沒有，且冷血，情緒管理有問題，我就是覺得把人丟在快速道路車道，就是謀殺行為」、「很多事都有比例原則。車上12分鐘死者不發一語，肯定是喝很醉上車就醉倒了，甚至車內的叩叩聲也不是踢椅背？醉成這樣怎麼自己下車？這個司機在說謊！有路怒症不要當計程車司機好嗎」、「真的受不了，可以丟在可能人行道或是警察局等等安全的地方」、「這司機太扯了吧，要放也應該在相對安全的地方」、「真的酒品不好還能讓你趕下車喔，怕自己車被吐髒欺負老實人而已」、「如果不想載醉漢一開始就該直接拒載了，真的是浪費別人的生命」。