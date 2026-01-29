熱心社工接送5歲娃「看爸比」 桃監春節懇親「四代」淚擁點亮重生路

法務部矯正署桃園監獄自昨起連續2天辦理「春節面對面懇親活動」，當社工一手攙扶行動不便的太婆婆，一手牽著寶貝女兒進門時，收容人阿助早已淚流滿面，軟糯童音邊喊著並跑向「爸比」，感同身受者也默默紅了眼眶；這一家由社會安全網促成的團聚，成為會場中感人的一隅，親情燃起受刑人重返社會的鬥志。

阿助入監前，妻子求去並將襁褓的女兒丟給她年紀不輕的外婆，這隔了兩代的太婆婆還得帶娃兒，讓阿助過意不去，近年由於太婆婆長年操勞，加上行動不便，讓原先經濟困頓的家庭更是雪上加霜，早被地方政府列為關懷的高風險家庭；由於家住得遠、北上交通不便，太婆婆也心疼女娃兒想念爸比，更讓這場春節團圓一度成了遙不可及的奢望，看來只能靠電話傳遞思念。

轉機來自社會安全網的接力，桃園監獄結合地方社會局資源，當地有名熱心的女社工主動提議，願意幫忙接送行動不便的太婆婆與小女童北上看爸比，將全程陪同直到活動結束，再將這對太祖孫平安送回家。

阿助昨在活動會場一眼就瞧見，社工手裡牽著剪著可愛妹妹頭、穿著紅色厚外套的女娃兒是他的寶貝、攙扶著太婆婆慢慢走近，讓他再也按捺不住情緒，衝上前緊緊抱住這對太祖孫，淚水瞬間潰堤。當小女娃軟糯稚嫩地喊著「爸比」，讓在場工作人員紛紛感嘆親情的力量。

典獄長高千雲表示，家庭支持往往是收容人重生最關鍵的力量，透過三節懇親、家庭日及多元支持措施，讓收容人知道自己並未被遺忘，仍有人在外等待，這份牽掛能成為守法向善的動力；他強調，監所不只是執行刑罰，更希望成為修補關係、重建人生的起點。

在溫馨團圓的氛圍中，政風室也同步進行「廉明守正馬上行」廉政宣導有獎徵答，宣導廉政倫理規範及反賄打詐觀念，讓與會人士大家共同腦力激盪，讓收容人與家屬在歡笑與互動中，種下守法、拒詐的觀念。