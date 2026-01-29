新聞眼／動物展演農場競爭 宜縣動態監管

三星景點張美阿嬤農場。圖／民眾提供 全國展演動物場所密度最高在宜蘭縣，全縣共廿六家，包括張美阿嬤農場等大部分農場，都集中在三星鄉一級戰區，商業競爭激烈，投毒事件更讓外界憂心動物權益保障問題，縣府指出，將確保產業發展與動物福利並行不悖，平均每家農場每年至少稽核五次。

王姓男子投毒造成動物死亡，事後供稱是因不滿員工跳槽到星夢森林劇場，以各縣市土地面積與展演動物場所數量比較，宜蘭縣是全台密度最高的地區，縣府坦言，品質把關格外重要。

縣府表示，面對蓬勃發展的展演動物農場觀光潮，透過事前的申請嚴格審查，確保進場門檻，依據動物展演管理辦法，會邀動物行為、獸醫及飼養管理等領域專家組成審查小組，對業者「營運計畫書」嚴格審核，現場會勘，重點包括動物飼養空間是否足夠、豐富化設施是否完善，以及是否具備足夠的專業照護人力，從源頭控管品質。

縣府指出，面對高密度競爭，為避免業者因成本考量而犧牲動物權益，啟動動態監管，採取「高頻率、無預警」動態查核機制。稽查重點包含動物健康狀況及環境設施等，去年已有一六六場次查核，中央也有無預警抽查輔導機制。

宜蘭從二○二三年至去年共裁罰六件，大多是業者申請動物展演時未符合相關規定，要求限期改善卻逾期，又繼續展演，每件罰五萬元。

縣府認為，在高度競爭市場中，「良好的動物福利」才是最強的集客力，遊客對於動物展演的期待已從單純的「餵食觸摸」轉向「生命教育」，並呼籲業者，動物不是賺錢工具，唯有善待動物，才能獲得消費者的認同。