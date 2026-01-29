張美阿嬤農場分家 同條路搶客引熱議

宜蘭知名景點張美阿嬤農場，分家就在同一條路上。圖／取自張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）臉書粉絲專頁 宜蘭知名農場創辦人張美阿嬤幼子王逢昇涉案「空拍機投毒」後，農場負責人換成張美阿嬤的女兒王姮月；王男另申請經營樹懶餐廳（萌寵農場），但是掛名負責人卻是張美阿嬤另名女兒王士予，農場就此分家，且就在同一條路上，彼此會在路旁搶客人，早已引發熱議。

張美在三星鄉行健村任村長前後達廿年，二○一六年開設張美阿嬤農場，最初希望讓遊客體驗採菜、種菜等食農教育，疫情期間，考量國人無法出國旅遊，張美阿嬤農場引進六隻梅花鹿，打造日式造景與和服體驗，被譽為「台版奈良」，也帶動宜蘭動物農場風潮，吸引愈來愈多業者跟進。

但近來發生分家風波，兩家農場在同條路上互相拉客，還派員工舉牌「原張美阿嬤農場搬新家，右轉四百公尺」，但投毒案曝光後，兩家新舊農場都出面否認與王男投毒案有關。

網友在張美阿嬤農場臉書留言「說來說去就是為錢，鬧分家」，「分家的那個真的垃圾」；張美阿嬤農場粉團回應也批「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」。

網友希望業者把關係交代清楚，「分家那家的營業登記人是另一個女兒？」、「你們乾脆直接說明一下，王姓男子那家跟你們現在這家張美阿嬤，是什麼關係？那家的負責人是不是你們家人？」、「不講清楚就一起被牽連抵制」。