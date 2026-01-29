創辦人兒捲操控空拍機投毒案 張美阿嬤農場切割

宜蘭王姓農場負責人以空拍機投放毒餌，造成對手園區內動物慘死，事後動物屍體驗出毒物。記者王燕華／翻攝 宜蘭知名農場創辦人張美阿嬤的幼子王逢昇不滿員工跳槽星夢森林劇場，竟操控空拍機到對方園區投毒，造成多隻動物中毒、暴斃，被害農場發聲明指出，這是心碎且不可饒恕的悲劇，一定會替動物們討回公道。張美阿嬤農場也澄清，案發後就終止與王男的一切合作。

宜蘭地檢署依違反動保法等罪起訴王男，並向法院請求從重量刑，起訴指出，王男二○二三年五、六月在張美阿嬤農場擔任負責人期間，三度操作空拍機到員工跳槽的園區，投下浸泡混合農藥「托福松」的苜蓿粒，造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝等三隻動物死亡、十幾隻動物中毒。

首起空拍機投毒害死動物案曝光後，網友群情激憤，受害的星夢森林劇場女特助昨哽咽說，他們看到原本活潑的侏儒山羊口吐白沫，很快倒下去，接著是梅花鹿及羊駝也因食毒暴斃，多隻動物嘔吐，起初以為是飼料源頭有問題，請獸醫師來看判定是中毒，後來調出監視器發現有人用空拍機投毒餌，廿四小時派人查看，報警緝凶。

星夢森林劇場聲明指出，園區遭受令人痛心的非法傷害，導致多位可愛小生命中毒受創，甚至有毛小孩在醫護人員急救後，依然遺憾地離開，是心碎且不可饒恕的悲劇；雖然法律無法讓逝去的生命重來，但起訴書是對那些無辜生命的一份交代。

業者說，同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓動物淪為競爭下犧牲品，希望此次事件能喚起社會對「生命價值」重視，共同支持健康、安全且良性的動物產業環境。

「農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。」張美阿嬤農場昨也發聲明澄清，王男曾短暫參與農場事務，二○二三年六月農場發現他行為嚴重違背動物福利與經營理念後，就終止一切合作；其後，王男另立名稱經營其他場域，屬個人行為，與農場營運管理完全無關。