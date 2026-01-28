影／彰化永靖這路口數月前才傳死亡車禍 昨又1女卡車底內臟破裂

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣永靖鄉中山路昨天傍晚發生一起驚悚車禍，石姓女子騎機車與另一胡姓機車騎士發生碰撞，石女機車失控再撞上停放前方汽車，石女一度卡在汽車車底，傷勢嚴重目前仍在彰基加護病房觀察中，鄉代吳國隆說，該路口數月前也才發生死亡車禍，應檢討設紅綠燈，維護鄉親安全。

警方初步調查，石女（49歲）昨天傍晚近6 點騎機車行經中山路二段402巷左轉中山路往南時，與沿中山路往南騎機車的胡男（22歲）碰撞，石女機車磨擦到路面還擦出火花，再衝撞上前方停放路邊的汽車，石女卡在車底動彈不得，畫面相當驚悚。

永靖消防分隊前往救援，用氣動式頂舉袋撐起汽車，才把卡在車下的石女救出送員生醫院救治，胡男也因多處擦傷送員基醫院救治。2人均無酒駕，肇事原因釐清中。

員生醫院表示，由於石女顏面骨折、氣胸血胸，肝臟、脾臟破裂，腰椎也骨折，有生命危險轉往彰基搶救。經彰基手術搶救後，石女已恢復意識，目前仍在加護病房觀察中。

鄉代吳國隆說，發生車禍的路口二年內已發生4次傷亡車禍，數月前才有一人在同一路口車禍死亡，由於該路口是閃黃燈的巷道，緊接車流量大的台一線中山路，若雙方汽機車到路口沒停下來或減速，極容易車禍，建議警方和公所應進行會勘，設紅綠燈，或改善交通動線，減少發生車禍。

永靖鄉中山路昨天傍晚發生驚悚車禍，機車女騎士卡在汽車下，被消防人員救出送醫。圖／民眾提供
車禍 紅綠燈 死亡

