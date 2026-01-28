半夜空拍機投毒3暴斃 張美阿嬤農場急切割…怒批「兒子是巨嬰」

宜蘭爆發首件因動物農場同業競爭，男子半夜以空拍機投毒，害死另一家農場10幾隻動物、3隻暴斃，引發網友痛批殘忍，2家被影射的張美阿嬤農場及樹懶餐廳今跳出來澄清，切割與下毒王男的關係。王男是張美阿嬤的兒子，網路罵他「巨嬰」遇事回家討奶吃；更有網友表示兩家業者最早負責人都是王男，後來才換成阿嬤的女兒。

冬山鄉某農場2023年6月間發生動物集體中毒，包括侏儒山羊、梅花鹿、羊駝等動物食用遭空拍機投下的有毒苜蓿粒死亡，幕後竟是三星鄉某農場負責人王男，他因不滿員工跳槽挾怨報復，3次指示另一男子半夜操控空拍機投毒。全案經宜蘭地檢署依動物保護法、刑法毀損罪起訴王男，因手段惡性，並向法院請求從重量刑。

王男是宜蘭知名動物農場張美阿嬤的兒子，毒死事件爆發後，網友罵聲連連，遭影射張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）聲明澄清，王姓男子曾短暫參與農場事務，農場於112年6月發現其行為嚴重違背動物福利與經營理念後，終止一切合作；其後，王男另立名稱經營其他場域，屬其個人行為，與農場營運管理完全無關。

另一家「樹懶餐廳（萌寵農場）」也發聲明強調，該餐廳成立於113年11月26日，餐廳負責人自始至終均為王士予女士，因此新聞報導中投毒事件，與餐廳毫無相關。

但網友在臉書粉專底下留言，「說來說去就是為錢，鬧分家」，「分家的那個真的垃圾」；張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）回應網友時，怒批「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」。

網友希望業者把關係交代清楚，「王姓男子是兒子，那分家那家的營業登記人是另一個女兒？」、「你們乾脆直接說明一下，王姓男子那家跟你們現在這家張美阿嬤，目前是什麼關係？那家的負責人是不是你們家人？」、「不講清楚就一起被牽連抵制」。

網紅「姆士捲」也在臉書PO文，這件事當地其實很多人都知道，只是王嫌一直矢口否認，直到監視器畫面及對話紀錄曝光才坦承，他也就是前陣子發文檢舉的萌寵/樹懶餐廳負責人，被抓包後已經改由其他人掛名。