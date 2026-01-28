聽新聞
0:00 / 0:00
北市公館驚傳瓦斯外洩！ 泰式餐廳老闆搬瓦斯桶「反鎖廁所」癱倒
台北市公館商圈的阿剛泰式主題餐廳今天傳出瓦斯外洩意外，年約55歲的餐廳老闆李姓女子被發現倒在餐廳內廁所，意識不清，緊急送台大醫院急救，警方立刻拉封鎖線採證，釐清事發原因。
警、消今天下午4點20分獲報，汀州路三段上的泰式料理餐廳有瓦斯味到場，消防隊用儀器測量，偵測出LeL值（爆炸極限）為20，當時還不清楚狀況，同步聯繫瓦斯公司到場清查屋內管線，直到轉廁所的門發現被反鎖，破門才看到店老闆癱倒在內。
警、消見店老闆李女還有呼吸心跳，緊急協助送台大醫院，警方也在廁所內發現一個液態瓦斯桶，初步研判有輕生意圖，警方事後已聯繫上李女的女兒，嘗試釐清事發原因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言