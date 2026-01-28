快訊

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

因病請假逾1年…監察院長陳菊請辭獲准 高醫揭她復健狀況

北市公館驚傳瓦斯外洩！ 泰式餐廳老闆搬瓦斯桶「反鎖廁所」癱倒

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市公館商圈的阿剛泰式主題餐廳今天傳出瓦斯外洩意外，年約55歲的餐廳老闆李姓女子被發現倒在餐廳內廁所，意識不清，緊急送台大醫院急救，警方立刻拉封鎖線採證，釐清事發原因。

警、消今天下午4點20分獲報，汀州路三段上的泰式料理餐廳有瓦斯味到場，消防隊用儀器測量，偵測出LeL值（爆炸極限）為20，當時還不清楚狀況，同步聯繫瓦斯公司到場清查屋內管線，直到轉廁所的門發現被反鎖，破門才看到店老闆癱倒在內。

警、消見店老闆李女還有呼吸心跳，緊急協助送台大醫院，警方也在廁所內發現一個液態瓦斯桶，初步研判有輕生意圖，警方事後已聯繫上李女的女兒，嘗試釐清事發原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市公館商圈的阿剛泰式主題餐廳今天傳出瓦斯外洩意外。圖／民眾提供
台北市公館商圈的阿剛泰式主題餐廳今天傳出瓦斯外洩意外。圖／民眾提供

