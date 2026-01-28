政大高材生遭運將丟包台64線慘死 教師悼念：在他身上看見真正熱情

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導

25歲溫姓替代役男日搭乘46歲林男駕駛的計程車，行經台64快速道路途中疑因踢到駕駛座椅背遭林姓運將趕下車，隨後被4輛車輾過身亡。該名學生畢業自國立政治大學，其師政大傳播學院特聘教授林日璇今天表示，溫男大學時就修讀碩班課程，並以大學生身份參與實驗研究，其有熱情、有想法，「我在他身上看到了真正的熱情。」

警調閱行車記錄器，發現溫男上車至下車12分鐘內都未發一語，已解剖釐清是否有酒精或藥物反應，溫男家屬也向檢察官要求，調查溫男是否可能被拖下車，並認為死者沒喝酒。

林日璇表示，溫生還是新聞系大學生時，就來碩士班全創碩學程修讀全英文課程「Virtual Reality and Digital Technology」，從此認識了一位對於傳播科技以及未來積極向學的學生。

林日璇指出，溫生在課程中表現極佳，英文口說、寫作均流利，後來更以大學生身份參與實驗研究，成為第一個主動參與實驗團隊的新聞系學生，並主動幫助學校撰寫新聞稿，涉略商業、傳播、研究等領域，「我在他身上看到了真正的熱情。」

林日璇談到，直到前天得知學生發生憾事，但在印象中溫生總是優雅從容，永遠帶著微笑與夥伴共事，從溫生身上，看到大學生對未來的憧憬以及對自己的期許。溫生不只是研究團隊成員，也是傑出的學生、優秀的記者以及大家的超級好朋友。

溫男被林姓司機趕下車躺在台64快速道路上，慘遭後方4輛車輾斃。記者黃子騰／翻攝
