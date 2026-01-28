撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

台13線台苗栗縣頭屋鄉路段今天下午2點多機車事故造成2死，警方調閱監視器，查出機車先撞路旁電桿後噴飛，林姓、李姓大學生慘摔送醫不治，詳細原因進一步調查中。

台13線22公里頭屋鄉象山路段今天下午2點27分，發生機車不明原因自撞交通事故，頭屋及苗栗消防分隊4車9人趕往搶救，現場1人在水溝意識模糊，1人掛在路旁台灣中油辦公室圍牆鐵絲網失去生命徵象，消防人員將2人送醫，仍回天乏術。

警方調閱監視器，查出林姓男子（21歲）騎機車載李姓男子（20歲）由台13線北往南直駛，不明原因自撞路邊電桿，撞擊力相當猛烈，揚起一陣煙塵，機車飛落邊坡，詳細事故原因仍待調查釐清。

苗栗警察分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

台13線苗栗縣頭屋鄉路段今天下午發生一輛機車摔落路旁邊坡，造成<a href='/search/tagging/2/機車騎士' rel='機車騎士' data-rel='/2/141223' class='tag'><strong>機車騎士</strong></a>、乘客受創送醫搶救，仍傷重不治。圖／民眾提供
台13線苗栗縣頭屋鄉路段今天下午發生一輛機車摔落路旁邊坡，造成機車騎士、乘客受創送醫搶救，仍傷重不治。圖／民眾提供
台13線苗栗縣頭屋鄉路段今天下午發生一輛機車摔落路旁邊坡，造成機車騎士、乘客受創送醫搶救，仍傷重不治。圖／民眾提供
台13線苗栗縣頭屋鄉路段今天下午發生一輛機車摔落路旁邊坡，造成機車騎士、乘客受創送醫搶救，仍傷重不治。圖／民眾提供
台13線苗栗縣頭屋鄉路段今天下午發生一輛機車摔落路旁邊坡，造成機車騎士、乘客受創送醫搶救，仍傷重不治。圖／民眾提供
台13線苗栗縣頭屋鄉路段今天下午發生一輛機車摔落路旁邊坡，造成機車騎士、乘客受創送醫搶救，仍傷重不治。圖／民眾提供

交通事故 監視器 自撞 大學生 機車騎士

