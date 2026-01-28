高雄台88橋下連環車禍！2機車騎士擦撞倒地 下秒他遭貨車輾身慘死
高雄市台88快速道路高架橋下，今天下午發生死亡連環車禍，高姓男子騎機車與另名機車騎士出車禍倒地，不料遭旁邊的貨車輾過，當場死亡，確實肇事原因由警方調查。
據了解，今天下午3時30分許，高姓男子騎機車沿台88橋下的鳳山區南華一路直行，靠近保南一路口，與林姓男子的機車發生擦撞，雙雙倒地。
高姓男子向左側內車道倒下，不料，當時貨車司機許姓男子駕駛大貨車，正與他的機車並行，他人車倒地時，不巧遭大貨車後輪輾過身體，貨車司機趕緊停車報警，警、消到場時，發現高男已經傷重當場死亡。
警方對林姓騎士和許姓貨車司機酒測，都無酒精反應，林手腳擦挫傷，自行就醫，許未受傷。警方初步研判，林姓騎士疑似未注意車前狀況肇事，確實肇責仍待交通大隊釐清，全案並依過失致死罪嫌移送法辦。
