矯正署春節守護專案 署長指示維護機關安全與囚情

農曆春節假期長達9天，鑑於全國51所矯正機關仍須24小時嚴密戒護超過6萬名收容人，矯正署長林憲銘首站前往基隆監獄、基隆看守所視察關心，並與科室主管交流座談後指示應強化矯正業務，以維護機關安全與囚情穩定。

林憲銘要求強化的矯正業務包括：一、提升危機意識，確實控管戒護風險與收容人動態，防範事故發生；二、妥善編排勤務，重點業務落實檢查與覆核機制，並控留適當機動人力，隨時因應各類狀況；三、加強資源整備，確保安全及基礎設施(備)正常運作，收容人伙食供應、教化安排與醫療處遇量能充足。

矯正署表示，林憲銘前往基隆監獄、基隆看守所與科室主管交流座談，提示業務重點後，進入機關戒護區巡視，慰勉第一線辛勞執勤的同仁們，在勤務指揮中心致贈值勤人員象徵「平安」寓意的水果禮盒。