矯正署春節守護專案 署長指示維護機關安全與囚情
農曆春節假期長達9天，鑑於全國51所矯正機關仍須24小時嚴密戒護超過6萬名收容人，矯正署長林憲銘首站前往基隆監獄、基隆看守所視察關心，並與科室主管交流座談後指示應強化矯正業務，以維護機關安全與囚情穩定。
林憲銘要求強化的矯正業務包括：一、提升危機意識，確實控管戒護風險與收容人動態，防範事故發生；二、妥善編排勤務，重點業務落實檢查與覆核機制，並控留適當機動人力，隨時因應各類狀況；三、加強資源整備，確保安全及基礎設施(備)正常運作，收容人伙食供應、教化安排與醫療處遇量能充足。
矯正署表示，林憲銘前往基隆監獄、基隆看守所與科室主管交流座談，提示業務重點後，進入機關戒護區巡視，慰勉第一線辛勞執勤的同仁們，在勤務指揮中心致贈值勤人員象徵「平安」寓意的水果禮盒。
林憲銘表示，矯正人員肩負國家刑罰執行的任務，也承擔協助收容人教化復歸的使命期勉與同仁們攜手同心守護公平正義，落實矯正復歸並堅守崗位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言