影／7旬婦買飯途中遭闖紅燈毒蟲撞死 警5小時後緝捕到案

屏東縣71歲傅姓老婦昨傍晚5時許騎機車買飯途中，遭41歲吳男開權利車闖紅燈撞上後肇逃，傅姓老婦送醫不治，警方調閱監視器以車追人，最後在高雄鳳山停車場緝捕吳男，警方對吳男唾液快篩呈毒品陽性反應，警詢後今依肇事逃逸、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送檢方偵辦，建議檢方聲押。

屏東縣71歲傅姓老婦昨27日傍晚5時許騎機車行經鹽埔鄉新埔路與仕絨路口，老婦依號誌直行，當時要去買飯途中，遭汽車闖紅燈撞擊，馬路上一片凌亂，老婦當場重傷送醫，搶救2小時後仍不治。

警方調閱路口監視器以車追人，發現肇逃汽車是權利車，增加查找難度，警方發現，該車經常出入在高雄鳳山區某停車場，在調閱監視器過程中，員警突然發現一特徵相符的車輛正駛入停車場內，經比對車輛撞擊痕跡後，確認該車即肇事車輛。

警方隨即通報高市鳳山警分局員警協助支援，昨天27日晚間10時許，將肇逃41歲吳男當場從車子拉下逮捕，吳男沒有鎖車，警方隨即開車門，將吳男逮捕到案，警方在車內查獲安非他命3小包、不明粉末2包、毒品殘渣袋10袋、不明粉末1包、粉色藥丸1顆、依托咪酯煙彈加吸食器1組（煙彈7.24公克）、依托咪酯煙油2罐共9.37公克、藥鏟2支、安非它命吸食器1支、手機2支、空氣槍4支、手槍1支。

警方現場對吳男施以唾液快篩檢測呈第一級及第二級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例、肇事逃逸致死及公共危險罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦並建請檢察官聲押。

吳男肇逃後，先躲到高屏大橋判附近偏僻無人處所，之後再開到平常出沒的鳳山某處停車場休息。該輛肇事權利車，車前擋風玻璃被撞毀。

里港警分局表示，案發後整合各單位成立專案小組，跨縣市調閱監視器與車辨系統，最短時間內將嫌犯緝捕到案，提醒肇事務必停車報案並配合處理，任何心存僥倖逃逸行為，警方必將全力追查，依法究辦。

