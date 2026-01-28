快訊

請假超過一年…陳菊請辭監察院長 賴總統准了

智商160！台灣13歲小天才九年前錄取紐約大學 成校史上最年輕大學生

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

影／7旬婦買飯途中遭闖紅燈毒蟲撞死 警5小時後緝捕到案

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣71歲傅姓老婦昨傍晚5時許騎機車買飯途中，遭41歲吳男開權利車闖紅燈撞上後肇逃，傅姓老婦送醫不治，警方調閱監視器以車追人，最後在高雄鳳山停車場緝捕吳男，警方對吳男唾液快篩呈毒品陽性反應，警詢後今依肇事逃逸、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送檢方偵辦，建議檢方聲押。

屏東縣71歲傅姓老婦昨27日傍晚5時許騎機車行經鹽埔鄉新埔路與仕絨路口，老婦依號誌直行，當時要去買飯途中，遭汽車闖紅燈撞擊，馬路上一片凌亂，老婦當場重傷送醫，搶救2小時後仍不治。

警方調閱路口監視器以車追人，發現肇逃汽車是權利車，增加查找難度，警方發現，該車經常出入在高雄鳳山區某停車場，在調閱監視器過程中，員警突然發現一特徵相符的車輛正駛入停車場內，經比對車輛撞擊痕跡後，確認該車即肇事車輛。

警方隨即通報高市鳳山警分局員警協助支援，昨天27日晚間10時許，將肇逃41歲吳男當場從車子拉下逮捕，吳男沒有鎖車，警方隨即開車門，將吳男逮捕到案，警方在車內查獲安非他命3小包、不明粉末2包、毒品殘渣袋10袋、不明粉末1包、粉色藥丸1顆、依托咪酯煙彈加吸食器1組（煙彈7.24公克）、依托咪酯煙油2罐共9.37公克、藥鏟2支、安非它命吸食器1支、手機2支、空氣槍4支、手槍1支。

警方現場對吳男施以唾液快篩檢測呈第一級及第二級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例、肇事逃逸致死及公共危險罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦並建請檢察官聲押。

吳男肇逃後，先躲到高屏大橋判附近偏僻無人處所，之後再開到平常出沒的鳳山某處停車場休息。該輛肇事權利車，車前擋風玻璃被撞毀。

里港警分局表示，案發後整合各單位成立專案小組，跨縣市調閱監視器與車辨系統，最短時間內將嫌犯緝捕到案，提醒肇事務必停車報案並配合處理，任何心存僥倖逃逸行為，警方必將全力追查，依法究辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在吳男的權利車上查獲空氣槍、與毒品等證物。圖／讀者提供
警方在吳男的權利車上查獲空氣槍、與毒品等證物。圖／讀者提供
吳男闖紅燈撞死騎機車老婦後，肇事逃逸，警方昨深夜在高雄鳳山區發現吳男位置，當場逮捕。圖／讀者提供
吳男闖紅燈撞死騎機車老婦後，肇事逃逸，警方昨深夜在高雄鳳山區發現吳男位置，當場逮捕。圖／讀者提供
屏東縣鹽埔鄉71歲老婦昨天傍晚騎機車買飯途中被闖紅燈汽車撞死。圖／讀者提供
屏東縣鹽埔鄉71歲老婦昨天傍晚騎機車買飯途中被闖紅燈汽車撞死。圖／讀者提供
吳男闖紅燈撞死騎機車老婦後，肇事逃逸，警方昨深夜在高雄鳳山區發現吳男位置，當場逮捕。圖／讀者提供
吳男闖紅燈撞死騎機車老婦後，肇事逃逸，警方昨深夜在高雄鳳山區發現吳男位置，當場逮捕。圖／讀者提供
屏東縣鹽埔鄉71歲老婦昨天傍晚騎機車買飯途中被闖紅燈汽車撞死。圖／讀者提供
屏東縣鹽埔鄉71歲老婦昨天傍晚騎機車買飯途中被闖紅燈汽車撞死。圖／讀者提供
屏東縣鹽埔鄉71歲老婦昨天傍晚騎機車買飯途中被闖紅燈汽車撞死。圖／讀者提供
屏東縣鹽埔鄉71歲老婦昨天傍晚騎機車買飯途中被闖紅燈汽車撞死。圖／讀者提供

老婦 毒品 屏東縣

延伸閱讀

毒蟲疑闖紅燈撞死婦人 屏東警緝凶搜出毒品與槍

影／屏東路口載竹小貨車闖紅燈被撞翻 2駕駛送醫

台中轎車撞機車2人傷還輾人肇逃？警方查證視線死角非故意

影／高雄機車騎士警車前闖紅燈 狂催油門逃離警方開鍘

相關新聞

台13線驚傳機車摔邊坡！1人躺水溝、1人掛鐵絲網 送醫雙雙不治

台13線苗栗縣頭屋鄉路段今天下午2點多一輛機車摔落路旁邊坡，造成機車騎士、乘客受創送醫搶救，仍傷重不治，車禍原因由警方進...

彰化大樓工地板材11樓墜落 砸爛車爆出巨響居民「以為是炸彈」

彰化縣溪湖鎮光平街一處大樓建案工地今天上午發生公安意外，動力機械吊車駕駛正在吊掛隔間板材時，板材從11樓掉落砸壞下方居民...

影／7旬婦買飯途中遭闖紅燈毒蟲撞死 警5小時後緝捕到案

屏東縣71歲傅姓老婦昨傍晚5時許騎機車買飯途中，遭41歲吳男開權利車闖紅燈撞上後肇逃，傅姓老婦送醫不治，警方調閱監視器以...

影／下雪？基隆壽山路水溝冒大量白色泡沫 環保局追查汙染源

基隆市壽山路一整排水溝今天下午冒出大量不明白色泡泡，從市議會後方水溝蓋一路往上到中正公園圓環、國寶山莊社區，滿地泡沫，小...

竹聯幫齊興會堂口藏6600萬元大麻 泰女行李藏毒走私來台

竹聯幫齊興會成員劉姓、吳姓男子涉嫌透過泰國籍女子SAWISIT，從泰國搭機以行李箱夾帶大麻來台，埋包交給販毒集團下游成員...

壢警實習生立大功！婦人機捷A22站內突癱軟 她主動伸援揪感心

桃園市中壢區一名76歲曾姓老婦昨(27)日晚間22時10分許，在機場捷運A22站要搭手扶梯時，突然低血糖頭暈跌坐在一旁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。