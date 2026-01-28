獨居翁餓到求助…暖心警買飯、陪聊 嘉縣警局表揚為民服務績優員警

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣一名獨居老翁因長照送餐延誤，餓到報警求助，員警趕抵後自掏腰包買飯並暖心陪伴，讓老翁感動落淚。縣警察局長古瑞麟今天在局務會報表揚6名為民服務績優員警，他表示，警察具備機動性並深入社區，除維護治安與交通，更應主動關懷弱勢、積極救護生命，解決民眾困難，有效提升警察優良形象。

朴子分局六家聯合所警員黃建誌上個月27日接獲報案，發現老翁因行動不便且經濟拮据，家中僅剩零星乾糧，因周末送餐延誤才求援。黃建誌自掏腰包買來熱騰騰飯菜，更坐下來傾聽老翁心聲，也協助聯繫社福單位持續關懷。

此外，中埔分局義仁聯合所所長黃煌昆上個月1日透過手機定位，在嘉義市垂楊路及時尋獲負氣離家且有輕生意圖的14歲少年，成功阻止憾事發生。

在救護與生命救援方面，民雄分局民興派出所警員黃崇勝上個月3日處理女子輕生案，趁談心降低對方戒心時，敏捷抱住突然奔跑衝向危險處的女子；竹崎分局達邦聯合所副所長沈凱旭則於上個月20日透過社群軟體定位，在阿里山鄉產業道路救出陷入泥濘的重機遊客，並協助清洗車輛。

水上分局水上聯合所警員蔡翊羣上個月10日凌晨，在昏暗林間搜尋並救出因視力退化而受困的70人賴姓老翁，隨後護送返家。布袋分局義竹聯合所警員林建勛去年11月27日主動協助忘記機車停放處的老婦，經調閱監視器至長庚醫院停車場尋回車輛。

局長古瑞麟表示，6名員警積極熱忱的作為，充分發揮警察服務精神，足為同仁表率。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

嘉義縣警察局長古瑞麟（左）表揚朴子分局六家聯合所黃建誌（鍾志勇代領）。圖／嘉義縣警局提供
嘉義縣警察局長古瑞麟（左）表揚中埔分局義仁聯合所黃煌昆（陳宏甲代領）。圖／嘉義縣警局提供
嘉義縣警察局長古瑞麟（中）於局務會報公開表揚為民服務6名績優員警。圖／嘉義縣警局提供
嘉義縣警察局長古瑞麟（左）表揚竹崎分局達邦聯合所沈凱旭。圖／嘉義縣警局提供
嘉義縣警察局長古瑞麟（左）表揚水上分局水上聯合所蔡翊羣。圖／嘉義縣警局提供
嘉義縣警察局長古瑞麟（左）表揚民雄分局民興派出所黃崇勝。圖／嘉義縣警局提供
嘉義縣警察局長古瑞麟（左）表揚布袋分局義竹聯合所林建勛（余育財代領）。圖／嘉義縣警局提供
