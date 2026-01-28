毒蟲疑闖紅燈撞死婦人 屏東警緝凶搜出毒品與槍

屏東1婦人昨天傍晚騎車出門買晚餐，行經鹽埔鄉路段時，遭男子疑開車闖紅燈撞擊，送醫不治，警方案發後5小時抓到男子並驗出有毒品反應，並在車上搜出槍枝與毒品，依法送辦。

警方調查，全案發生在昨天傍晚5時許，71歲傅姓婦人騎機車出門買晚餐，卻遭42歲吳姓男子開車闖紅燈撞擊，婦人傷重送醫，經搶救2小時後宣告不治，吳男則開車逃逸。

屏東縣警察局里港分局長邱逸樵今天接受媒體聯訪表示，獲報後成立專案小組全力展開追緝，經調閱路口監視器鎖定車牌，發現為權利車，增加查找難度，經運用科技系統發現該車經常出入於高雄市鳳山區的一處停車場，前往調閱監視器追緝凶嫌。

在調閱過程中，眼尖員警發現特徵相符車輛正駛入停車場內，經比對車輛撞擊痕跡確認後，通報高雄市鳳山分局員警協助支援包夾圍捕，當晚10時許逮捕到案。

邱逸樵表示，在車內查獲安非他命、依托咪酯煙油、4把空氣槍及1把手槍；經對吳嫌施以唾液快篩檢測呈第一級及第二級毒品陽性反應，依違反毒品危害防制條例、肇事逃逸致死及公共危險罪嫌移送屏東地檢署偵辦，並建請檢察官聲押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885