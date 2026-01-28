快訊

竹聯幫齊興會堂口藏6600萬元大麻 泰女行李藏毒走私來台

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫齊興會成員劉姓、吳姓男子涉嫌透過泰國籍女子SAWISIT，從泰國搭機以行李箱夾帶大麻來台，埋包交給販毒集團下游成員；刑事局搜索堂口查獲市價6600萬元的13公斤大麻磚，拘提19人依毒品罪移送，檢方聲押劉、吳、SAWISIT等4人獲准，命其他人5至10萬元交保。

警方調查，27歲泰籍女子SAWISIT去年8月5日從泰國搭機以觀光名義入境，疑以行李箱夾帶大麻，經層層轉手，交給29歲劉姓、31歲吳姓男子；劉、吳等人將毒品埋在新北市新店區的空地，轉交竹聯幫成員黃姓男子。

海關前年9月攔截自泰國寄出包裹起出大麻花1.3公斤，刑事局偵三大隊第二隊隔月至去年4月查獲黃等11人依毒品罪移送，搜出大麻花3.9公斤及大麻煙油2.8公斤，追查毒品來源，發現是透過埋包向劉取貨。

警方鎖定齊興會位於新店的堂口，分析出入分子跟監蒐證，去年7月21日、8月18日、11月26日分3波在台北、新北、桃園、雲林縣市行動，先拘提協助送貨的5人，再搜索堂口拘劉、吳等8人，從堂口查獲大麻磚13148公克，發現1個行李箱，懷疑是從境外夾帶毒品來台，追出全案，拘提SAWISIT及轉手毒品的31歲柳姓男子等6人。

警方從堂口及犯嫌住處查獲大麻磚13148克、K他命129.57克、毒品咖啡包1包及子彈3顆，劉、高、SAWISIT均稱協助送貨或收貨，不知是毒品，檢方訊後聲押劉、吳、SAWISIT、柳等4人獲准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

竹聯幫齊興會成員劉姓、吳姓男子涉透過泰國籍女子SAWISIT，從泰國搭機以行李箱夾帶大麻來台，刑事局搜索堂口查獲市價6600萬元的13公斤大麻磚。記者李奕昕／翻攝
