1歲娃寒風中顫抖…房東趕人母子被迫露宿公園 警急救援安置

寒流來襲，氣溫驟降，台中市大安區龜殼生態公園內竟有人違規搭帳篷，大甲分局日前接獲民眾報案，到場後發現帳篷內住著1名持有身心障礙手冊的年輕母親及剛滿周歲的幼兒，母子倆因遭房東驅趕，只能在寒風中以單薄帳篷遮風擋雨，警方得悉後即時救援，溫情安置母子檔。

大甲警方指出，大安分駐所警員獲報趕抵現場後，在龜殼生態公園舞台後方找到這對母子。這名31歲的周姓婦女因故失去租屋處，走投無路之下，只能帶著襁褓中的嬰兒露宿公園；考量近日氣溫持續下探，為避免母子發生失溫危險，兩名員警當機立斷通報台中市政府社會局介入，先將周女母子安置於大甲區旅館，確保他們有溫暖的棲身之所。

大甲警方主動且充滿同理心的處置，先積極聯繫轄區內的「母慈八方振安慈善會」，成功為周女申請到6千元急難紓困金，協助這個弱勢家庭支付短期食宿與生活必需品開銷，暫時度過難關外；及時串聯公權力與社會資源，讓每個需要幫助的人都能感受到年節的溫暖，更獲得周遭民眾的肯定與感謝。