彰化大樓工地板材11樓墜落 砸爛車爆出巨響居民「以為是炸彈」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣溪湖鎮光平街一處大樓建案工地今天上午發生公安意外，動力機械吊車駕駛正在吊掛隔間板材時，板材從11樓掉落砸壞下方居民停放的車輛，所幸並未砸到人，警方已通報職安單位進行了解。

「嚇死人，碰一聲好大聲，還以為是炸彈」工地旁居民表示，今天上午9點多突聽到巨響，連地板都在震動，趕快出門查看才發現工地有大型建材掉落，把車都砸壞。

溪湖警方接獲通報，初步了解今天上午光平街建案工地的動力機械吊車駕駛正在吊掛隔間板材，板材卻從11樓掉落砸到一輛附近居民的小客車和一輛建設公司車輛，幸好當時車內無人，未有人員受傷。

附近居民說，此工地最近似乎在趕工，從白天一直施工到晚間，車輛頻繁進出吊掛建材，居民行經常覺得很危險，沒想到真的發生砸車事故，認為相關單位應調查是否有公安疏失。

警方表示，已通報勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，並釐清事故原因中。

溪湖鎮光平街大樓建案工地今天上午動力機械吊車駕駛正在吊掛隔間板材時，板材從11樓掉落，砸到2車。圖／民眾提供
溪湖鎮光平街大樓建案工地今天上午動力機械吊車駕駛正在吊掛隔間板材時，板材從11樓掉落，砸到2車。圖／民眾提供
溪湖鎮光平街大樓建案工地今天上午動力機械吊車駕駛正在吊掛隔間板材時，板材從11樓掉落，砸到2車。圖／民眾提供
溪湖鎮光平街大樓建案工地今天上午動力機械吊車駕駛正在吊掛隔間板材時，板材從11樓掉落，砸到2車。圖／民眾提供

