馬太鞍溪堰塞湖潰壩 藍營今控過失致死 陳駿季：搬弄是非抹煞同仁辛苦

去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，造成光復鄉慘重災情。國民黨花蓮縣議會黨團今北上提告內政部長劉世芳、農業部長陳駿季及經濟部長龔明鑫3人涉廢弛職務釀成災害罪、過失致死罪。陳駿季表示，特定人士搬弄是非，無疑是在抹殺同仁的辛苦。

陳駿季受訪時說，農業部林業保育署花蓮分屬召集了14位勇士到馬太鞍溪堰塞湖降挖，還遭遇山區低溫和糧食中斷的危險，但還是以1個月的時間完成了艱困的工作，就是要讓馬太鞍溪堰塞湖不要再有潰堤的危險。