馬太鞍溪堰塞湖潰壩 藍營今控過失致死 陳駿季：搬弄是非抹煞同仁辛苦

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，造成光復鄉慘重災情。國民黨花蓮縣議會黨團今北上提告內政部長劉世芳、農業部長陳駿季及經濟部長龔明鑫3人涉廢弛職務釀成災害罪、過失致死罪。陳駿季表示，特定人士搬弄是非，無疑是在抹殺同仁的辛苦。

陳駿季受訪時說，農業部林業保育署花蓮分屬召集了14位勇士到馬太鞍溪堰塞湖降挖，還遭遇山區低溫和糧食中斷的危險，但還是以1個月的時間完成了艱困的工作，就是要讓馬太鞍溪堰塞湖不要再有潰堤的危險。

陳駿季說，馬太鞍堰塞湖在去年7月26日形成時，第一時間林保署和花蓮縣政府就多次勘災、召開會議等，商討疏散和撤離事宜，即使堰塞湖後來潰壩，很多同仁都一直在默默努力，而特定人士不顧現實撥弄是非，就是在抹殺同仁的辛苦，這不容外界惡意扭曲。

陳駿季表示，馬太鞍溪堰塞湖潰壩前後，很多同仁都一直在默默努力，特定人士不顧現實撥弄是非，就是在抹殺同仁的辛苦。記者李柏澔／攝影
馬太鞍溪 堰塞湖 花蓮縣政府 陳駿季

