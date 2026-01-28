快訊

中壢警分局實習生賴佑慈立即上前關心，將老婦攙扶至救護車休息。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名76歲曾姓老婦昨(27)日晚間22時10分許，在機場捷運A22站要搭手扶梯時，突然低血糖頭暈跌坐在一旁，站內人員通報119救護人員到場，巡邏經過的中壢警分局實習生賴佑慈也立即上前關心，將老婦攙扶至救護車休息，並由同行的學長宋華瑜、陳宣翰協助聯絡老婦家屬至天晟醫院與老婦會合，家屬非常感謝警方的協助。

中壢警分局員警協助聯絡老婦家屬至天晟醫院與老婦會合，家屬非常感謝警方的協助。圖：讀者提供

中壢派出所表示，昨晚賴佑慈眼尖發現A22站內手扶梯停止運作，且有醫護人員到場，立即上前關心。經警方瞭解，老婦因為血糖過低，正要搭乘手扶梯時頭暈跌坐一旁，身體不適無法行動。賴佑慈得知後便全程攙扶老婦、安撫情緒，並協助引導其至救護車上休息，同時細心留意其身體狀況。宋華瑜、陳宣翰也隨即主動協助聯繫家屬，確保老婦在送往天晟醫院治療途中能順利與家人會合，讓家屬相當感謝警方即時關懷與協助。

中壢分局長林鼎泰表示，實習生雖仍在學習階段，但在第一線勤務中展現出冷靜判斷、主動關懷與為民服務的精神，正是警察工作的核心價值；警方也提醒民眾，若有慢性疾病或身體不適情形，搭乘大眾運輸設施時務必多加留意自身狀況，如遇緊急情形，可立即向站務或警方尋求協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：壢警實習生立大功！婦人機捷A22站內突癱軟 她主動伸援揪感心

