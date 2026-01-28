動物集體暴斃竟是空拍機投毒！農場怒批不可饒恕：一定替動物討公道
宜蘭三星鄉一名王姓農場負責人因不滿員工跳槽，3度操控空拍機，飛到對方工作的休閒劇場投放有毒苜蓿粒，造成動物集體中毒暴斃，業者調出監視器報警追查，宜蘭地檢署起訴求處重量刑。業者今發出聲明表示，這是心碎且不可饒恕的悲劇，後續一定會配合訴訟，替動物們討回公道。
受害的星夢森林劇場發出「星夢動物受害案」法律訴訟進度與守護聲明，指出2023年夏天，星夢園區遭受了令人痛心的非法傷害，導致多位可愛的小生命中毒受創，甚至有毛小孩在醫護人員急救後，依然遺憾地離開了。這對每位把動物當成家人的星夢夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇。
經歷漫長偵階段，近日接獲通知，宜蘭地方檢察署偵結並提起公訴。雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代。
身為動物照養產業的一員，始終深信經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任，同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓無辜的動物淪為競爭下犧牲品，希望此次事件能喚起社會對「生命價值」重視，共同支持一個健康、安全且良性的動物產業環境。
星夢會持續配合訴訟，捍衛動物安危，為祂們討回公道，同時案發後我們已與新光保全合作，全面升級園區的安保監控與照護措施，用最嚴謹的防線守護每一位毛孩子。
業者今受訪談到這起動物集體中毒，原本活潑的侏儒山羊口吐白沫，很快倒下去，接著是梅花鹿及羊駝食暴斃，還有多隻動物嘔吐，起初以為是飼料源頭有問題，請獸醫師來看判定是中毒，後來調出監視器發現有人用空拍機投毒餌 ，於是24小時派人留守，報警緝凶。
宜蘭警方偵辦採集相關證物化驗，動物遺體胃部殘留物發現農藥托福松，與刺鼻飼料粒成分相符，毒害動物屬於嚴重的刑事犯罪，違者依動物保護法處1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬元以上500萬元以下罰金。
宜蘭地檢署起訴書中指出，王男是三星鄉一處農場負責人，因不滿徐姓員工跳槽到冬山鄉另一間休閒農場與他競爭，於2023年5、6月間指示另一名不知情的江姓員工將苜蓿粒泡在農藥「托福松」混合液，再與砂混合曝曬後，將有毒的苜蓿粒放在飲料空罐，王男手段惡劣沒悔意，請求從重量刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言