快訊

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

搭北捷不滿20歲男未讓「博愛座」 68歲翁揮拳打臉被警帶回送辦

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

68歲王姓老翁昨晚搭乘台北捷運時不滿20歲潘姓男子未讓座，指責「教育失敗」，雙方起口角，王揮拳攻擊打中潘的臉部，雙方於永春站下車由站務人員報案，警方帶回王依傷害罪函送。

警方調查，王姓老翁昨晚6時許從北捷後山埤站上車，有乘客讓座，但他不滿坐在優先席的潘姓男子未讓座，出言指責「教育失敗」，潘起身上前理論，王出手攻擊潘的右下巴及右手腕，雙方於永春站下車由站務人員協助報案。

警方接獲北捷公司通報永春站有民眾發生糾紛，到場了解是因優先席讓座問題發生爭執，王坦承動手，潘表示要提告傷害，員警將雙方帶回信義警分局五分埔派出所製作筆錄，詢後將王函送。

有民眾拍攝過程上傳Threads，引發網友熱議，有人留言說「那時候人在旁邊，明明旁邊有人讓座了， 還得理不饒人，老人家還直接先動手」，也有人認為「但是正常來說是沒有義務一定要讓，但我還是會讓啦」，有網友說「因為沒有讓優先席就大鬧到警察來就過頭了」、「沒必要鬧到這樣」。

68歲王姓老翁昨晚搭乘台北捷運時不滿20歲潘姓男子未讓座，雙方起口角，王揮拳攻擊打中潘的臉部。記者李奕昕／翻攝
68歲王姓老翁昨晚搭乘台北捷運時不滿20歲潘姓男子未讓座，雙方起口角，王揮拳攻擊打中潘的臉部。記者李奕昕／翻攝
68歲王姓老翁昨晚搭乘台北捷運時不滿20歲潘姓男子未讓座，雙方起口角，王揮拳攻擊打中潘的臉部。記者李奕昕／翻攝
68歲王姓老翁昨晚搭乘台北捷運時不滿20歲潘姓男子未讓座，雙方起口角，王揮拳攻擊打中潘的臉部。記者李奕昕／翻攝

讓座 台北捷運 優先席

延伸閱讀

北捷優先席讓座糾紛再起 6旬男動手遭警送辦

昨才稱「勸導並制止用行動電源」 北捷遭罵爆今道歉：溝通落差

能不能用行動電源？北捷挨批玩文字遊戲 藍綠白議員都看不下去

霧煞煞...搭捷運可用行動電源？北捷今重申：勸導並「制止」

相關新聞

動物集體暴斃竟是空拍機投毒！農場怒批不可饒恕：一定替動物討公道

宜蘭三星鄉一名王姓農場負責人因不滿員工跳槽，3度操控空拍機，飛到對方工作的休閒劇場投放有毒苜蓿粒，造成動物集體中毒暴斃，業...

搭北捷不滿20歲男未讓「博愛座」 68歲翁揮拳打臉被警帶回送辦

68歲王姓老翁昨晚搭乘台北捷運時不滿20歲潘姓男子未讓座，指責「教育失敗」，雙方起口角，王揮拳攻擊打中潘的臉部，雙方於永...

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

屏東縣萬巒鄉信敏路今上午7時許發生死亡車禍，大貨車駕駛28歲劉男載運怪手、山貓，行駛在信敏路段彎道時，貨車上的怪手不穩掉...

影／北市東區不滿計程車拒載 兄弟拖出司機痛毆後被逮

昨天晚間6時許，一對戴姓兄弟在台北市東區要上計程車，司機告訴兩人已有預約客人無法搭載，不料兩兄弟大怒，竟將司機拖下駕駛座...

陌生男闖社區停車場宣稱找朋友 總幹事驚見刀械報警逮人

33歲葉男昨天上午9時許至新北市板橋區1處社區大樓，趁總幹事幫住戶開停車場閘門時闖入，詢問時葉男起初辯稱是住戶，又改口要...

北捷優先席讓座糾紛再起 6旬男動手遭警送辦

台北捷運永春站列車昨天發生優先席讓座糾紛，警方獲報到場處理，發現為67歲王男因不滿22歲潘男未主動讓座而出言指責，雙方理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。