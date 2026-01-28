搭北捷不滿20歲男未讓「博愛座」 68歲翁揮拳打臉被警帶回送辦

68歲王姓老翁昨晚搭乘台北捷運時不滿20歲潘姓男子未讓座，指責「教育失敗」，雙方起口角，王揮拳攻擊打中潘的臉部，雙方於永春站下車由站務人員報案，警方帶回王依傷害罪函送。

警方調查，王姓老翁昨晚6時許從北捷後山埤站上車，有乘客讓座，但他不滿坐在優先席的潘姓男子未讓座，出言指責「教育失敗」，潘起身上前理論，王出手攻擊潘的右下巴及右手腕，雙方於永春站下車由站務人員協助報案。

警方接獲北捷公司通報永春站有民眾發生糾紛，到場了解是因優先席讓座問題發生爭執，王坦承動手，潘表示要提告傷害，員警將雙方帶回信義警分局五分埔派出所製作筆錄，詢後將王函送。