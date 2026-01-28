快訊

陌生男闖社區停車場宣稱找朋友 總幹事驚見刀械報警逮人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

33歲葉男昨天上午9時許至新北市板橋區1處社區大樓，趁總幹事幫住戶開停車場閘門時闖入，詢問時葉男起初辯稱是住戶，又改口要找朋友，卻說不出朋友住址，總幹事發現葉男身上有刀立即報警，海山警將葉男帶回，詢後依恐嚇、侵入住宅送辦。

據了解，板橋區龍泉街1處社區大樓宋姓總幹事，昨天上午9時許幫住戶開地下停車場閘門時，發現1名男子趁隙闖入地下室，宋男立即上前詢問男子身分。男子一開始宣稱是社區住戶，後來又改口稱要找朋友，但卻說不出朋友住址。宋男此時瞥見男子口袋中有刀械立即報警。

海山警方獲報趕抵，經查該名男子是33歲葉男，喝令葉男將身上的水果刀掏出。葉男面對警方詢問來此目的均不願回應，警方隨即將他帶回警局，詢後依恐嚇、侵入住宅等罪嫌移送法辦。

海山警獲報到場，葉男面對詢問動機不願回應。記者黃子騰／翻攝
海山警獲報到場，葉男面對詢問動機不願回應。記者黃子騰／翻攝
警方喝令葉男交出身上的刀械。記者黃子騰／翻攝
警方喝令葉男交出身上的刀械。記者黃子騰／翻攝

