影／北市東區不滿計程車拒載 兄弟拖出司機痛毆後被逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

昨天晚間6時許，一對戴姓兄弟在台北市東區要上計程車，司機告訴兩人已有預約客人無法搭載，不料兩兄弟大怒，竟將司機拖下駕駛座，當街拳打腳踢毆傷對方，轄區警方到場制止，並將兄弟依傷害等罪嫌帶回派出所。

大安警分局敦化南路派出所，昨天晚間6時許接獲110通報，忠孝東路四段發生打人案件，員警獲報後立即趕赴現場查處。

警方調查，49歲陳姓計程車司機昨晚停在路邊等客人，36歲及31歲的戴姓兩兄弟開門要上車，司機說已有乘客叫車，拒絕載送兩人，兩兄弟用力關門，司機說不要大力關門，疑似激怒兩兄弟，兩人立即繞到計程車駕駛座，開車門將司機拖下車。

雙方先是口角，隨後兩兄弟拳打腳踢毆打司機，造成陳姓司機頭部及頸部挫傷流血。

警方到場查明相關事證後，依準現行犯逮捕戴姓兄弟，全案詢後依傷害及公然侮辱罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

戴姓兄弟將計程車司機拖下車毆打。記者廖炳棋／翻攝

