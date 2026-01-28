聽新聞
北捷優先席讓座糾紛再起 6旬男動手遭警送辦
台北捷運永春站列車昨天發生優先席讓座糾紛，警方獲報到場處理，發現為67歲王男因不滿22歲潘男未主動讓座而出言指責，雙方理論過程還出手攻擊潘男下巴及手腕，依法偵辦。
有網友昨天在社群平台發文表示，北捷列車上有長者因坐優先席的年輕人未讓座而吵架，但旁邊已有其他人讓座，認為以結果論已滿足需求，但長者在這種情況下還大鬧到警察來，就過頭了，真的沒有必要。
對此，台北市警察局信義分局五分埔派出所今天透過新聞稿表示，昨晚6時許接獲台北捷運公司通報，指板南線永春站內發生乘客糾紛，立即派員到場了解。
經查兩男是因優先席讓座問題而起爭執，王男因不滿潘男未主動禮讓便出言指責，潘男隨後起身上前理論，過程中遭王男徒手攻擊其右下巴及右手腕，雙方隨後於永春站下車，持續於月台邊爭吵，後由站務人員協助報案處理。
警方到場後將王男帶回派出所，詢後依涉傷害罪移請台北地檢署偵辦。
FB留言