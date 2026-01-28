快訊

北捷優先席讓座糾紛再起 6旬男動手遭警送辦

中央社／ 台北28日電

台北捷運永春站列車昨天發生優先席讓座糾紛，警方獲報到場處理，發現為67歲王男因不滿22歲潘男未主動讓座而出言指責，雙方理論過程還出手攻擊潘男下巴及手腕，依法偵辦。

有網友昨天在社群平台發文表示，北捷列車上有長者因坐優先席的年輕人未讓座而吵架，但旁邊已有其他人讓座，認為以結果論已滿足需求，但長者在這種情況下還大鬧到警察來，就過頭了，真的沒有必要。

對此，台北市警察局信義分局五分埔派出所今天透過新聞稿表示，昨晚6時許接獲台北捷運公司通報，指板南線永春站內發生乘客糾紛，立即派員到場了解。

經查兩男是因優先席讓座問題而起爭執，王男因不滿潘男未主動禮讓便出言指責，潘男隨後起身上前理論，過程中遭王男徒手攻擊其右下巴及右手腕，雙方隨後於永春站下車，持續於月台邊爭吵，後由站務人員協助報案處理。

警方到場後將王男帶回派出所，詢後依涉傷害罪移請台北地檢署偵辦。

北捷永春站列車昨天發生優先席讓座糾紛。聯合報系資料照

台北捷運 讓座 優先席

相關新聞

影／北市東區不滿計程車拒載 兄弟拖出司機痛毆後被逮

昨天晚間6時許，一對戴姓兄弟在台北市東區要上計程車，司機告訴兩人已有預約客人無法搭載，不料兩兄弟大怒，竟將司機拖下駕駛座...

北捷優先席讓座糾紛再起 6旬男動手遭警送辦

台北捷運永春站列車昨天發生優先席讓座糾紛，警方獲報到場處理，發現為67歲王男因不滿22歲潘男未主動讓座而出言指責，雙方理...

3屁孩恐嚇景美夜市5攤商「不交保護費生意換人」 北檢起訴求刑1年

台北市景美夜市5家攤商去年被恐嚇收保護費，引發關注，年僅18歲黃柏勳涉和朋友馮炫閩、徐瑋駿言語恐嚇海產店、麵店、牛排店、...

台2線貢寮2曳引車追撞 蔬菜礦泉水掉滿地一度單線雙向通行

台2線濱海公路貢寮段福連國小附近昨晚有兩輛曳引車追撞，車上滿載蔬菜、礦泉水等貨物掉滿地，散落百餘公尺範圍，一度造成單線進...

影／台南新營透天厝火警 波及3戶全面燃燒中

台南市新營區民治路今晚8點半許傳出火警，3戶透天厝全面燃燒，初步清查未傳出人員受困，目前已控制火勢，起火原因與財物損失待...

高雄大寮資收廠起火原因曝 男拆解時切割不慎引燃輪胎…環保局開罰

高雄大寮區內坑路資源回收廠今天下午發生火警，濃濃黑煙數公里外都可見。環保局經查為陳姓男子切割過程不慎引燃輪胎，波及資收廠...

