快訊

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

聽新聞
0:00 / 0:00

3屁孩恐嚇景美夜市5攤商「不交保護費生意換人」 北檢起訴求刑1年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市景美夜市5家攤商去年被恐嚇收保護費，引發關注，年僅18歲黃柏勳涉和朋友馮炫閩、徐瑋駿言語恐嚇海產店、麵店、牛排店、麻油雞店「若不交保護費，生意要換別人來做」等語，店家均未交付金錢，報案提告。台北地檢署今偵結，依恐嚇未遂罪嫌起訴3人，求刑1年，另通緝共犯李育修，陳姓少年則移送少年法庭。

黃等3人去年9月被拘提到案，黃否認恐嚇，稱是收取租金，馮、徐則稱受黃指使，不知事由。警方清查，景美夜市該處地主屬「宗親會」，未有地主出面主張要收租，黃無業，馮、徐從事粗工，均無幫派註記。

起訴指出，18歲黃柏勳和通緝中的李育修去年9月3日騎機車到景美夜市，言語恐嚇、威脅海產餐廳負責人「讓你們經營很久，我們要把店接回去，給你們一個禮拜的時間」、「現在換我們來做，不然你們每個月看多少給我們」

3天後，黃又夥同20歲馮炫閩、20歲徐瑋駿及17歲陳姓少年到場，涉恐嚇麵店、牛排店、海產店、麻油雞店攤商「知道你們這家店沒有產權也沒有再繳租金」、「我們也要過生活需要生活費」、「若不交保護費，生意要換別人來做」等語，讓店家心生畏懼，進而企圖索取生活費。

全案攤商負責人報案，且均沒有交付財物，黃等人未遂。檢方認定，黃、馮、徐等3人以恐嚇、脅迫手段在公眾得出入，人潮聚集場所恫嚇景美夜市攤商，已收取保護費，致社會產生恐慌與不安，其等行為經媒體報導成為社會矚目案件，為維護社會治安與司法公信力，建請法院科以嚴厲刑罰，合併執行有期徒刑1年以上。

台北市景美夜市傳出有攤商遭勒索保護費，警方拘提黃姓、馮姓、徐姓男子到案。記者李奕昕／翻攝
台北市景美夜市傳出有攤商遭勒索保護費，警方拘提黃姓、馮姓、徐姓男子到案。記者李奕昕／翻攝

恐嚇 夜市 攤商

延伸閱讀

獨／擔心影響前案緩刑 余天女婿陳鑒涉詐全力達成和解

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

股市神秘大戶10個月炒股獲利4000萬 蕭漢森移送北檢漏夜偵訊

樓梯間消失42秒...陳培瑜告發黃國昌涉國家機密保護法 北檢併案辦

相關新聞

影／北市東區不滿計程車拒載 兄弟拖出司機痛毆後被逮

昨天晚間6時許，一對戴姓兄弟在台北市東區要上計程車，司機告訴兩人已有預約客人無法搭載，不料兩兄弟大怒，竟將司機拖下駕駛座...

北捷優先席讓座糾紛再起 6旬男動手遭警送辦

台北捷運永春站列車昨天發生優先席讓座糾紛，警方獲報到場處理，發現為67歲王男因不滿22歲潘男未主動讓座而出言指責，雙方理...

3屁孩恐嚇景美夜市5攤商「不交保護費生意換人」 北檢起訴求刑1年

台北市景美夜市5家攤商去年被恐嚇收保護費，引發關注，年僅18歲黃柏勳涉和朋友馮炫閩、徐瑋駿言語恐嚇海產店、麵店、牛排店、...

台2線貢寮2曳引車追撞 蔬菜礦泉水掉滿地一度單線雙向通行

台2線濱海公路貢寮段福連國小附近昨晚有兩輛曳引車追撞，車上滿載蔬菜、礦泉水等貨物掉滿地，散落百餘公尺範圍，一度造成單線進...

影／台南新營透天厝火警 波及3戶全面燃燒中

台南市新營區民治路今晚8點半許傳出火警，3戶透天厝全面燃燒，初步清查未傳出人員受困，目前已控制火勢，起火原因與財物損失待...

高雄大寮資收廠起火原因曝 男拆解時切割不慎引燃輪胎…環保局開罰

高雄大寮區內坑路資源回收廠今天下午發生火警，濃濃黑煙數公里外都可見。環保局經查為陳姓男子切割過程不慎引燃輪胎，波及資收廠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。