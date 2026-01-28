聽新聞
3屁孩恐嚇景美夜市5攤商「不交保護費生意換人」 北檢起訴求刑1年
台北市景美夜市5家攤商去年被恐嚇收保護費，引發關注，年僅18歲黃柏勳涉和朋友馮炫閩、徐瑋駿言語恐嚇海產店、麵店、牛排店、麻油雞店「若不交保護費，生意要換別人來做」等語，店家均未交付金錢，報案提告。台北地檢署今偵結，依恐嚇未遂罪嫌起訴3人，求刑1年，另通緝共犯李育修，陳姓少年則移送少年法庭。
黃等3人去年9月被拘提到案，黃否認恐嚇，稱是收取租金，馮、徐則稱受黃指使，不知事由。警方清查，景美夜市該處地主屬「宗親會」，未有地主出面主張要收租，黃無業，馮、徐從事粗工，均無幫派註記。
起訴指出，18歲黃柏勳和通緝中的李育修去年9月3日騎機車到景美夜市，言語恐嚇、威脅海產餐廳負責人「讓你們經營很久，我們要把店接回去，給你們一個禮拜的時間」、「現在換我們來做，不然你們每個月看多少給我們」
3天後，黃又夥同20歲馮炫閩、20歲徐瑋駿及17歲陳姓少年到場，涉恐嚇麵店、牛排店、海產店、麻油雞店攤商「知道你們這家店沒有產權也沒有再繳租金」、「我們也要過生活需要生活費」、「若不交保護費，生意要換別人來做」等語，讓店家心生畏懼，進而企圖索取生活費。
全案攤商負責人報案，且均沒有交付財物，黃等人未遂。檢方認定，黃、馮、徐等3人以恐嚇、脅迫手段在公眾得出入，人潮聚集場所恫嚇景美夜市攤商，已收取保護費，致社會產生恐慌與不安，其等行為經媒體報導成為社會矚目案件，為維護社會治安與司法公信力，建請法院科以嚴厲刑罰，合併執行有期徒刑1年以上。
