台2線貢寮2曳引車追撞 蔬菜礦泉水掉滿地一度單線雙向通行
台2線濱海公路貢寮段福連國小附近昨晚有兩輛曳引車追撞，車上滿載蔬菜、礦泉水等貨物掉滿地，散落百餘公尺範圍，一度造成單線進向通行，今天凌晨已恢復正常。
瑞芳警分局調查，昨晚10時05分，新北市貢寮區台2線105.5公里處發生兩輛曳引車追撞事故，賴女（34歲）駕駛營業貨運曳引車，沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，先不明原自撞路邊護欄後，遭對向由基隆往宜蘭，陳男（35歲）駕駛營業貨運曳引車擦撞，附載貨櫃翻覆路上。
警方說，事故車輛占用往基隆方向車道，分局派4名員警在事故現場警戒疏導交通，一度單線雙向通行，交通未中斷。分局通報基隆工務段及拖吊車前往處理，雙方駕駛酒測值均為0，警方採證釐清調查。
