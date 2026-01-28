不滿員工跳槽對手農場 空拍機灑餌毒死動物

宜蘭縣三星鄉某處農場負責人王姓男子不滿員工跳槽，3度操控空拍機飛到對方跳槽的休閒園區投放有毒苜蓿粒，造成園區內侏儒山羊、梅花鹿及羊駝食用後暴斃，宜蘭地檢署依違反動物保護法等罪起訴王男，批他手段惡劣又沒悔意，請求從重量刑。

起訴指出，王男因不滿徐姓員工跳槽到冬山鄉另一間休閒農場與他競爭，王男前年6月有三天利用凌晨四下無人時，操作空拍機到徐男工作的農場上方，以上下搖晃空拍機的方式，讓綁在空拍機上、裝有毒苜蓿粒的杯子傾倒，讓有毒餌料灑到園區內。

園區飼養的侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」吃下後陸續暴斃，其他動物也出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促及口吐白沫等中毒症狀。死亡動物經送台大解剖檢驗，都驗出「托福松」成分。

後來是農場員工巡視園區時，發現有不明空拍機，覺得有異偷偷尾隨，發現是王男操縱而報警；檢警偵辦時，王男矢口否認，辯稱他的空拍機沒有投擲功能，他操作空拍機到競爭對手園區只為看有什麼建設可以模仿，有毒苜蓿粒是為了殺死自己農場的老鼠。直到警方出示手機對話紀錄、監視器畫面等，王才坦承犯行。

檢方認為，王男行為可能造成遊客撿拾餵動物，又誤食手上殘毒的風險，已達動保法「情節重大」程度，又未能與告訴人和解，建請法院從重量刑。