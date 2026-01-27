大貨車疑爆胎冒火光！輪胎在快速道路「暴走」靠著分隔島燃燒

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

彭姓男子今天駕駛大貨車，行駛台62線萬瑞快速道路時疑爆胎，2顆輪胎脫落，其中1顆靠著中央分隔島起火燃燒。警、消獲報派員前往處理，消防員很快撲滅火勢，沒有人受傷。事故原因由警方調查中。

30多歲彭男今天上午駕駛大貨車，沿台62線基隆往瑞濱方向行駛，經過暖暖路段時爆胎，輪胎脫落並起火燃燒。彭男馬上減速，靠路邊停車，人未受傷，也未與其他車輛發生碰撞。

基隆市消防局派遣七堵消分隊3車、7人前往搶救，到場時看到1顆輪胎靠著中央分隔島燃燒，遠處就能看見熊熊火光。消防人員拉水線射水撲滅，並在警方抵達前，協助交通管制

彭男的大貨車爆胎後，部分零件脫落散落在車道上，有汽車通過時輾壓後也爆胎，駕駛人幸未受傷。員警到場採證測繪，並實施交通管制，在公路局基隆工務段人員移除散落物後，恢復正常行車。

一輛大貨車今天行駛台62線萬瑞快速道路時疑爆胎，輪胎脫落後，在中央分隔島旁起火燃燒。消防員獲報前往現場滅火，沒有人受傷，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
