高雄大寮資收廠起火原因曝 男拆解時切割不慎引燃輪胎…環保局開罰

中央社／ 高雄27日電

高雄大寮區內坑路資源回收廠今天下午發生火警，濃濃黑煙數公里外都可見。環保局經查為陳姓男子切割過程不慎引燃輪胎，波及資收廠。已依違反空污法裁罰10萬至500萬元罰鍰。

高雄市政府環保局表示，市府透過AI雲端智慧監測系統，下午發現大寮區內坑路方向出現黑煙，立即派員前往稽查。經查行為人陳姓男子從事廢輪胎及鐵管回收拆解作業，於切割過程中不慎引燃廢輪胎引發火警，火勢進一步波及鄰近資源回收場，燃燒過程產生明顯粒狀物。

環保局表示，經即時監測總懸浮微粒（TSP）1.01mg/m³，相關監測數據已完成蒐證，作為後續裁處與環境管理依據。陳男涉違反空氣污染防制法第32條規定，環保局將依法裁處行為人陳男新台幣10萬元至500萬元罰鍰。

環保局也提醒，事故當時風向為偏西北風，污染物往東南方向傳遞，預估空氣品質可能受影響區域包括高雄大寮區和屏東萬丹鄉，提醒民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。

高雄市大寮區內坑路資源回收場火警。聯合報記者劉星君／攝影
