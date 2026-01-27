嘉義縣水上鄉驚現環保蟑螂 鐵皮倉庫成大型垃圾棄置站

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉一處倉庫遭不肖業者承租後，非法變身為「廢棄物轉運站」，大量堆置廢木材、廢塑膠及營建混合廢棄物，還有汽車報廢零件，嚴重影響環境，保七總隊第三大隊報請嘉義地檢署指揮偵辦，去年8月27日偵結，將王姓主嫌及司機等5人依法起訴。

嘉義縣環保局長張輝川說，已有部分木材清運，約清除10多公噸，另有營建廢棄物、廢棄PU跑道等，研判業者租倉庫可能是為了收廢棄物賺取處理費用，並撿拾有價物變賣，地主陳情後開始蒐證，並進場追查，已請業者提出處置計畫書，若業者遲未完成清除，將要求地主清除。

檢警調查，王男為某實業社登記負責人，明知未經許可不得堆置廢棄物，仍與胞兄向不知情地主承租倉庫，2023年5月起非法堆置廢棄物，王男女友蔡女協助指揮車輛，指使王姓、吳姓及洪姓等司機，將來源不明的廢木材、廢塑膠、報廢汽車零件及營建混合物運至現場棄置。

專案小組經過長期蒐證，2023年10月18日會同嘉義縣環保局搜索查緝，當場查獲相關人員，檢方去年8月27日偵查終結，認定王男、蔡女及配合載運的司機等5人均涉犯廢棄物清理法第46條第3款及第4款罪嫌明確，去年8月27日偵結提起公訴；王男胞兄因已死亡不起訴。

嘉義縣水上鄉一處倉庫非法堆滿廢棄物，檢警追查起訴黃姓業者及司機等共5人。記者黃于凡／翻攝
